Municipales : des Républicains se rapprochent de Robert Ménard et du RN

« Êtes-vous favorable à l'union des droites ? » C'est la question reçue par SMS par les quelque 400 adhérents Les Républicains de la 6e circonscription de l'Hérault il y a quelques jours. L'expéditeur du message ? Henri Gas, le responsable LR de cette circonscription, expliquent Le Figaro et Le Parisien. Un message envoyé pour prendre la température sur une éventuelle alliance avec le maire sortant Robert Ménard en vue des municipales de mars prochain à Béziers. « Chers amis, vu le contexte actuel, le moment est venu de se poser des questions et de prendre les bonnes décisions », écrit le responsable LR en préambule à son message. Selon Henri Gas, interrogé par Le Parisien, 90 % des personnes interrogées « veulent qu'on rejoigne Ménard, la messe est dite ! ».Comme lui, plusieurs élus locaux LR sont favorables à un rapprochement avec Ménard, le maire sortant, soutenu par le Rassemblement national de Marine Le Pen. Un repas en ce sens avait été organisé avec des membres de l'UDI, du RN et des Républicains début octobre. « Robert Ménard, ce n'est pas le Rassemblement national », souligne Henri Gas dans les colonnes du Figaro, tout en justifiant cette initiative : « Les Biterrois en ont assez des divisions et des querelles internes. Si l'on veut vraiment avancer, il vaut mieux être dans la majorité municipale que dans l'opposition. Et pour garder des territoires, on a tout intérêt à s'allier plus largement avec des gens...