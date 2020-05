Municipales : des maires plaident pour un second tour fin juin

La date du 28 juin "a été évoquée" lors d'une réunion entre Emmanuel Macron et les maires de France, organisée quelques heures après la publication de l'avis du Conseil scientifique sur la tenue des municipales.

Un votant lors du premier tour des élections municipales, le 15 mars 2020 à Lyon. ( AFP / JEFF PACHOUD )

Des maires de France ont plaidé mardi 19 mai pour la tenue du second tour des élections municipales dès la fin juin, lors d'une visio-conférence avec Emmanuel Macron, organisée quelques heures après la publication de l'avis prudent du Conseil scientifique. "L'ensemble des intervenants ont fait part de leur souhait de voir les élections, le second tour, se dérouler au plus vite ", a indiqué à la sortie le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, selon qui " la date du 28 juin a été évoquée ".

Une vingtaine de maires, représentant toutes les catégories de communes, ont défendu leur position face au chef de l'Etat, réuni avec plusieurs membres du gouvernement à l'Elysée. Au premier rang des partisans d'un vote en juin, les élus des grandes villes et agglomérations qui sont également les plus concernés par le second tour qui doit se tenir dans un peu moins de 5.000 communes. Le président de l'Association des maires de France, François Baroin, et celui de France Urbaine (grandes villes), Jean-Luc Moudenc, ont toutefois "insisté sur les conditions sanitaires", "conditions absolues" , a indiqué le maire de Toulouse à l'AFP. D'autres maires, au contraire, montrent certaines réticences. "Nous avons dit, mettons nous en ordre de marche pour le mois de septembre, au moment où il y aura la vraie relance et les vrais sujets économiques", a indiqué de son côté le président de l'Assemblée des Communautés de France (ADCF) et maire d'Annecy, Jean-Luc Rigaut.

Une décision dans les prochains jours

L'exécutif doit trancher "dans les jours à venir" en souhaitant s'assurer d'un consensus politique large dans les deux chambres et parmi les chefs de partis, afin d'éviter les critiques qui ont accompagné la tenue du premier tour le 15 mars.

"Dès l'instant où on remet les enfants dans les écoles, où l'économie reprend, qu'on rouvre les magasins, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable d'organiser le deuxième tour", a fait valoir dans la journée à l'AFP le maire DVD sortant de Roubaix, Guillaume Delbar. Dimanche, 36 maires de grandes villes, dont Anne Hidalgo (Paris), Christian Estrosi (Nice), François Rebsamen (Dijon) avaient déjà appelé à ne pas transformer "le confinement sanitaire en un confinement démocratique".

L'argument des élus urbains est d'abord économique : les grandes villes et agglomérations "sont les premiers donneurs d'ordre de la commande publique" et "joueront un rôle important" dans la relance de l'économie. "Il s'agit de clore le chapitre électoral. On a besoin de cette stabilité dans l'exécutif dans une période où la crise n'est pas finie, et où on a besoin de relancer les choses", explique le maire LR sortant de Bordeaux Nicolas Florian.

Certains maires plus réticents

Le maire de Tours, Christophe Bouchet, est fermement opposé à la tenue du scrutin avant l'été. "Il ne faut pas que ce soit une confiscation, il faudra le faire quand la société sera apaisée, prête", fait-il valoir, en soulignant "l'inquiétude des Français". D'autres, comme Gérard Collomb, maire sortant de Lyon, restent prudents : "Pour moi, c'est la sécurité qui prime, il ne faudrait pas que l'on connaisse en France une deuxième vague de coronavirus".

D'autres encore s'interrogent. "Est-ce qu'en juin, on est en état d'avoir un taux de participation suffisant ? Je ne suis pas en mesure de le dire, je n'ai pas le recul suffisant pour véritablement mesurer si nos concitoyens seraient prêts à voter fin juin", confie Brigitte Fouré, maire UDI sortante d'Amiens. "On doit faire les élections dans des conditions sanitaires optimales", argumente le maire nationaliste sortant de Bastia Pierre Savelli. "Si j'étais le président Macron, aujourd'hui je ne déciderais de rien, c'est trop tôt", ajoute-t-il.

Pour celui de Carpentras en revanche, "il faut savoir si on fait ou on fait pas. Arrêter tout 15 jours avant, c'est n'importe quoi, c'est beaucoup de travail de préparation pour 21 bureaux de vote", dit Serge Andrieu (DVG), alors que le Conseil scientifique juge nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation des conditions sanitaires 15 jours avant la date retenue, si les élections avaient lieu en juin.