Municipales de 2020 : Anne Hidalgo souhaite diminuer la place de la voiture à Paris

"Il y a des solutions pour se passer de voitures individuelles", a affirmé l'actuelle maire de Paris, qui a officiellement déclaré sa candidature à sa réélection samedi.

La maire de Paris Anne Hidalgo présente ses voeux, le 10 janvier 2020. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Peut-on imaginer un Paris sans voitures ? " C'est ce vers quoi on va ", a affirmé lundi 13 janvier la maire de Paris Anne Hidalgo. Invitée sur BFMTV, l'élue socialiste, qui a officiellement déclaré sa candidature à sa réélection samedi soir , a avancé plusieurs propositions destinées à diminuer l'usage de la voiture dans la capitale.

"Beaucoup de villes se sont engagées dans ce mouvement pour qu'il y ait moins de voitures, moins de pollution", a commencé la maire de Paris, citant les exemples d'Oslo, Amsterdam ou encore Copenhague. "Il y a des solutions pour se passer de voitures individuelles", a-t-elle poursuivi. "Ce qu'il faut, c'est que toutes celles et ceux qui peuvent se passer d'un véhicule personnel, puissent s'en passer en ayant des alternatives", a-t-elle expliqué.

Vers une piétonnisation du centre de Paris et une réduction de la voiture sur les Champs-Élysées

Ainsi, dans le centre de Paris, qu'elle souhaite piétonniser en partie, "il y aura une navette électrique qui permettra de relier différents points du centre de Paris pour que les habitants, les visiteurs, puissent se déplacer à l'intérieur de ce centre", a-t-elle explicité, précisant que la piétonnisation ne serait pas totale puisque les commerçants pourront continuer à se faire livrer.

La place de la voiture a également vocation à être réduite sur l'avenue des Champs-Élysées . "Pour l'instant, on n'est pas dans la fermeture complète des Champs-Élysées aux voitures mais on travaille avec le Comité des Champs-Élysées", a indiqué Anne Hidalgo. L'élue socialiste a également annoncé des réaménagements des places de la Concorde et de l'Étoile avec "des plantations d'arbres".

En tête des intentions de vote

Le candidat écologiste à la mairie de Paris, David Belliard, a accueilli positivement ce programme. "Je suis heureux que les candidates et candidats fassent de l'écologie, l'écologie n'appartient à personne (...)", a-t-il commenté. "Je retiens que ces propositions sont des propositions que nous portions depuis des années", a-t-il poursuivi, avant d'ajouter : "À un moment donné, l'écologie, ce n'est pas juste pour des campagnes électorales. C'est pour tout le temps. C'est une écologie qu'il faut mettre en oeuvre".

Selon un sondage Ifop commandé par l'équipe de Cédric Villani, dans la course aux municipales à Paris, Anne Hidalgo est pour l'instant en tête des intentions de vote . Elle devance, avec 22,5% des intentions de vote, le candidat LREM Benjamin Griveaux (17%) la candidate LR Rachida Dati (17%), le candidat LREM dissident Cédric Villani (14%) et l'écologiste David Belliard (12,5%).