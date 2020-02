Municipales : Dati passe devant Hidalgo au premier tour

C'est un petit coup de tonnerre à un peu plus de trois semaines du premier tour des élections municipales. Pour la première fois, un sondage Odoxa, publié par Le Figaro, place Rachida Dati en tête au premier tour. La candidate LR obtient 25 % des intentions de vote (+ 5) et passe ainsi devant Anne Hidalgo qui est à 23 % (-). Agnès Buzyn, qui remplace Benjamin Griveaux pour LREM, se place en 3e position avec 17 % (+ 1). Toutefois, le résultat de Rachida Dati ne serait pas encore suffisant pour l'emporter au second tour dans la majorité des hypothèses testées par l'institut de sondage.Le candidat écologiste David Belliard se classe en 4e position avec 14 % (- 0,5) et Cédric Villani chute de 3 points en obtenant 7 % des intentions de vote.Lire aussi Rachida Dati et Anne Hidalgo : leur complicité méconnueEnquête réalisée du 17 au 19 février 2020 auprès d'un échantillon de 809 personnes par Odoxa.