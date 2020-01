Municipales : dans les coulisses du deal secret entre Macron et Guillaume

« Rocambolesque », selon un ministre. « Un épisode qui laissera des traces », juge un très haut gradé de la République en marche. En décidant ni plus moins de trancher dans le vif pour régler le cas Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), Emmanuel Macron a certes fait un acte d'autorité. Mais il a surtout surpris son monde en poussant Didier Guillaume et Jean-Baptiste Lemoyne à retirer leurs candidatures.Depuis des semaines la bataille faisait pourtant rage entre le ministre de l'Agriculture et le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, tous deux déterminés à faire campagne, chacun dans leur coin, pour prendre la cité balnéaire. Guillaume en tant que chef de file, Lemoyne sur la liste du maire sortant Michel Veunac (MoDem). Et puis finalement... plus rien. Mercredi soir, c'est par un communiqué laconique que l'Elysée a fait savoir que tous les deux renonçaient.Que s'est-il passé en coulisses ? Quel deal Didier Guillaume a-t-il pu accepter pour renoncer ? Tout s'est joué ces derniers jours. « Il fallait couper court à cette situation intenable. Deux ministres en campagne dans la même ville, on passait vraiment pour des c... », glisse un soutien du chef de l'Etat. L'équation était complexe pour Emmanuel Macron. Même si ces derniers mois, c'est lui qui a plusieurs fois encouragé Didier Guillaume à se lancer. Comme en juin quand ce dernier lui a fait part pour la première fois de son envie d'y aller. Le président lui a répondu : « Vas-y, fonce ». D'autant qu'à l'époque, Michel Veunac laissait entendre qu'il ne repartirait pas, et donc qu'il y avait un espace pour prendre le fauteuil.Bayrou entre en pisteFin août, juste après le G7 de Biarritz, Macron et Guillaume ont eu une nouvelle conversation sur le sujet. Aucune contre-indication présidentielle, mais des encouragements. Même chose fin octobre, quand les deux ont remis le sujet sur la table en marge d'un déplacement présidentiel à la ...