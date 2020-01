Municipales : clap de fin pour Jean-Claude Gaudin à Marseille

« Chers collègues, la séance est ouverte ! » En vingt-cinq ans et quatre mandats de maire de Marseille (Bouches-du-Rhône), Jean-Claude Gaudin, costume noir et cravate violette en ce lundi 26 janvier, aura présidé près de 200 conseils municipaux. C'est dire que celui de ce lundi matin, le dernier auquel il a - tout sourire - participé avant sa retraite politique, avait un goût particulier pour l'élu LR, lui qui y a siégé sans discontinuer depuis... 1965, commençant sa carrière sous Gaston Defferre.« Ce sera un choc », avait déjà prévenu lors de ses vœux Gaudin qui, à 80 ans, voit son camp se déchirer pour sa succession. Martine Vassal, qu'il a adoubée, fait face à la dissidence du sénateur Bruno Gilles, qui, jusqu'à sa démission du parti, était le président de la fédération départementale des Républicains. Si la première est arrivée en retard pour cet ultime conseil municipal, le 198e de Gaudin, Bruno Gilles était présent, à deux travées de sa rivale, tout comme la candidate ex-PS Samia Ghali, ainsi que le RN Stéphane Ravier. Qui, tous, visent le fauteuil du maire lors des municipales de mars.Un crépuscule politique tourmentéAutres signes d'un crépuscule politique tourmenté : certains des adjoints de Jean-Claude Gaudin ont rejoint la liste LREM d'Yvon Berland, et Renaud Muselier (LR), qui fut son dauphin et préside aujourd'hui la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, multiplie les déclarations incendiaires sur son bilan municipal.Avec près de 150 délibérations, mais aussi une manifestation de parents d'élèves et une présence massive de CRS devant la mairie protégée (elle l'est depuis plusieurs mois) par des barrières sur le Vieux-Port, ce conseil municipal renvoyait aux polémiques qui ont terni le dernier mandat de Gaudin, notamment sur les bâtiments insalubres.Le maire de 80 ans a une nouvelle fois défendu mordicus son bilan et celui de son équipe : « Nous n'avons rien ou pas ...