Cédric Villani ne plie pas. Malgré la demande du président de la République, il a décidé de ne pas rendre les armes et de maintenir sa candidature. « Je sais ce que je dois au président de la République. Je sais aussi la fidélité que je dois aux citoyens qui m'accordent leur confiance. [?] Ma campagne pour Paris continue en toute indépendance. » Cédric Villani était pressé par Emmanuel Macron de se « rapprocher » du candidat En marche ! officiel Benjamin Griveaux. Il acte « une divergence majeure » avec le chef de l'État.Lundi 27 janvier, le patron de LREM, Stanislas Guerini, a annoncé qu'il demanderait au bureau exécutif du parti présidentiel d'« acter le fait que Cédric Villani n'est plus adhérent de La République en marche », après la décision du mathématicien de maintenir sa candidature aux municipales à Paris.Lire aussi Municipales 2020 : un candidat investi malgré lui par LREM ?« Il choisit sa liberté »Cédric Villani, député LREM de l'Essonne, « a indiqué sa rupture avec le président de la République et qu'il quittait La République en marche. Je crois que les propos sont clairs, et donc moi, je demanderai mercredi soir à mon bureau exécutif d'acter le fait que Cédric Villani n'est plus adhérent de La République en marche », a indiqué Stanislas Guerini sur Radio Classique. « Il indique qu'il choisit sa liberté, je crois qu'il faut faire preuve de responsabilité, a réagi Stanislas Guerini. Je le...