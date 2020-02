Municipales : Castaner renvoyé dans ses cordes par le Conseil d'Etat

En termes juridiques, cela s'appelle une « suspension partielle ». En termes politiques, on dirait plutôt un « sacré camouflet ». Saisi en référé par les Républicains (LR), le parti socialiste (PS), des élus communistes ainsi que Debout la France (DLF), le Conseil d'Etat a retoqué vendredi la désormais célèbre circulaire Castaner.A gauche comme à droite, l'opposition s'en est immédiatement réjouie tandis que le ministre de l'Intérieur a sobrement indiqué dans un communiqué que la circulaire serait « modifiée » en conséquence, « sans renoncer à répondre aux demandes des élus locaux et à correspondre aux mutations du paysage politique français ». LIRE AUSSI > Circulaire Castaner : cinq minutes pour comprendre la polémiqueDe quoi s'agit-il exactement ? Dans une circulaire, rendue publique par la presse, le gouvernement souhaitait ne plus attribuer de couleur politique aux candidats dans les communes de moins de 9000 habitants lors des municipales de mars. Ce seuil n'était que de 1000 habitants jusqu'alors. C'est ce « nuançage », réalisée par la préfecture, qui permet ensuite au ministère de l'Intérieur de délivrer de manière intelligible et par grands blocs politiques les résultats à l'échelle nationale le soir de l'élection. Et qui permet donc de colorer la carte électorale. D'où les recours de l'opposition selon laquelle il s'agissait de tripatouillage électoral pour amortir la casse électorale de la République en marche (LREM) dans les petites communes.Très juste, selon le Conseil d'Etat qui observe que « le seuil [...] de 9 000 habitants a, en conséquence, pour effet potentiel de ne pas prendre en considération l'expression politique manifestée par plus de 40 % du corps électoral ». Une « erreur manifeste d'appréciation », juge la juridiction dans son ordonnance. « Dans le monde judiciaire administratif qui est très policé, ces termes sont très sévères. En ...