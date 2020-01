Municipales : ambiance tendue à l'arrivée d'Édouard Philippe au Havre

La campagne est bel et bien lancée. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce vendredi soir au Havre (Seine-Maritime) pour accueillir le Premier ministre, Édouard Philippe, tout juste déclaré candidat aux municipales dans cette ville qu'il administrait depuis 2010 avant d'être nommé chef du gouvernement.Dans un contexte social tendu au niveau national, en pleine réforme des retraites, ce rendez-vous local était inévitablement l'occasion pour certains opposants de se rappeler au bon souvenir du patron de Matignon. Sur une banderole rouge, on pouvait par exemple lire « Rouges de colère », et sur une noire « Retraite par points, de la retraite en moins. L'éducation dit non ». Parmi les slogans lancés par les manifestants, raisonnait notamment « Edouard, repars, au Havre on ne veut pas te voir » ou encore « Il faut montrer à Doudou que Le Havre est à nous ». Tensions as Edouard Philippe visits #LeHavre, #France#Giletsjaunes pic.twitter.com/NNMtFsR8J5-- nonouzi (@Gerrrty) January 31, 2020 « Édouard Philippe ridiculise et méprise le monde du travail avec sa réforme des retraites. On veut lui montrer qu'on est là, il faut qu'il retire sa réforme, qu'il écoute ce qu'il se passe dans la rue », a tancé Dominique Mutel, ancien conseiller municipal (PCF).« Son retour au Havre n'est pas très démocratique. Annoncer que, s'il est élu, il ne sera pas maire mais qu'il pourra revenir par la suite, c'est de la combine politicienne », a commenté l'ancien élu.IncidentsQuelques brefs incidents ont émaillé la fin de la manifestation. Les forces de l'ordre ont procédé à des tirs de grenades lacrymogènes, notamment peu après la dispersion de la manifestation, alors que de petits groupes de manifestants étaient disséminés à proximité de la salle où le Premier ministre devait prendre la parole. Ambiance tendue au Havre où une manifestation d'opposants à la réforme des retraites et à la candidature ...