Municipales à Toulouse : Nadia Pellefigue plus verte que les Verts

L'écologie n'est décidément plus l'apanage des seuls Verts. Selon le Réseau Action Climat, qui regroupe des associations environnementales comme Greenpeace, Oxfam et France Nature Environnement, la socialiste Nadia Pellefigue a le projet le plus écolo de tous les prétendants à la mairie de Toulouse. Le RAC a, en effet, décrypté les programmes des principaux candidats aux élections municipales dans dix grandes villes. Pour ce faire, le réseau a passé au crible leurs programmes en matière de dérèglement climatique et de transition énergétique. Dix critères, selon les mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre et portées par environ 60 ONG dans le pacte de transition, ont été retenus. Globalement, sur les 40 candidats expertisés, seuls 13 ont intégré les mesures nécessaires pour faire face à l'urgence climatique. Et 9 n'en tiennent absolument pas compte !Nadia Pellefigue fait donc partie des bons élèves. Ses propositions seraient même davantage tournées vers la transition écologique que celles d'Antoine Maurice, à la tête de la liste d'Archipel citoyen, soutenue par EELV. Une bonne nouvelle pour la vice-présidente de la région Occitanie chargée de l'économie, qu'un sondage Ifop publié le 24 février plaçait en troisième position avec 14 % des intentions de vote, loin derrière le maire sortant et favori Jean-Luc Moudenc, soutenu par LR et LREM (41 %), et son challenger Antoine Maurice, soutenu...