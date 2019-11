Municipales : à Sète, un parfum d'union entre Les Républicains et le Rassemblement national

Sète. Son port, ses 43 000 âmes, sa tombe de Georges Brassens... et ses digues. Il y a celle qui sépare physiquement la Méditerranée de l'étang salé de Thau. Et puis l'autre qui, symboliquement ici comme ailleurs, maintient à distance les partis de droite et le Rassemblement national. La première, solide, paraît bien en place. La seconde, en revanche, moins vigoureuse. Sur le point de rompre ? Peut-être bien.Le 4 octobre dernier, les figures locales de l'UDI, LR et du RN déjeunent à la table de Robert Ménard, maire de Béziers, ardent partisan de l'union de toutes les droites. Pourquoi ses convives ne s'uniraient-ils pas pour faire tomber François Commeinhes, le maire de droite (ex-LR) et pro-Macron de Sète ? L'UDI Rudy Llanos y a songé, puis en est revenu. Croisé sous le soleil qui berce le marché central, mercredi, il dit qu'il se présentera au final sans LR ni RN. Admiratif du travail fait par Ménard, mais rebuté par « l'idéologie » que porte le message « d'union des droites ». LIRE AUSSI > LR lance une procédure d'exclusion contre Tegnér pour clarifier sa positionRestent donc Sébastien Pacull, président LR de l'Hérault et ancien premier adjoint du maire sortant, et Myriam Roques, élue régionale et figure locale du Rassemblement national. Cette dernière nous confie « y travailler ». Et alors que LR songe à soutenir le maire sortant, Pacull ne serait pas opposé à cette alliance. « Ça ne me dérange pas de parler à des gens qui sont ou ont été au RN pour voir ensuite ce qui peut se passer. Il faut en finir avec les complexes », déclarait-il en juin au JDD. Il n'a pas répondu à nos sollicitations, mais doit tenir une conférence de presse ce samedi. Avec des annonces ?«Il faut assumer dans une équipe d'avoir des gens RN»Un petit coup de fil 60 km plus à l'ouest pour tenter de dissiper cette brume occitane. « Les choses bougent, il y aura une liste d'union des droites dans les ...