Municipales à Paris : Valérie Pécresse soutient Rachida Dati dans le 7e et... cinq candidats opposés à LR dans d'autres arrondissements

Valérie Pécresse, présidente ex-LR de la région Île-de-France, en juin 2019. ( AFP / ERIC PIERMONT )

La candidate Les Républicains aux municipales à Paris Rachida Dati "n'ayant pas souhaité d'accord de 1er tour sur l'ensemble des arrondissements", le mouvement Libres! de Valérie Pécresse a apporté son soutien au coup par coup aux listes présentées par le parti. Ainsi, le mouvement fondé par la présidente ex-LR de la région Île-de-France soutient 12 candidats investis par LR et... cinq têtes de listes se présentant face au candidat de Rachida Dati.

Libres! soutient notamment Rachida Dati dans le VIIe, Francis Szpiner dans le XVIe et Geoffroy Boulard dans le XVIIe.

Le mouvement de Valérie Pécresse soutient également trois maires sortants contre des candidats LR : Florence Berthout dans le Ve, Delphine Bürkli dans le IXe, toutes deux passées de LR à LREM en cours de mandat et Philippe Goujon (LR) dans le XVe, en délicatesse avec Rachida Dati à qui il refuse d'apporter son soutien, et qui affrontera donc une autre candidate LR. Valérie Pécresse s'est d'ailleurs affichée samedi aux côtés du maire du XVe lors d'un déplacement autour du tramway. Ces trois maires "ont fait un travail remarquable pour leurs habitants", et ils "oeuvrent à construire une alternance à Anne Hidalgo", la maire PS sortante, selon le communiqué du mouvement.

Appel à un rassemblement pour le 2e tour

Libres! soutient également deux listes autonomes, celle de Pierre Liscia dans le XVIIIe et celle de Michaël Bullara à Paris centre , qui affronteront donc le candidat désigné par LR.

Les relations entre Rachida Dati et Valérie Pécresse, qui a quitté LR en juin 2019, se sont rafraîchies depuis qu'un accord, évoqué en début de campagne, a capoté en raison de divergences sur certaines têtes de liste. Malgré tout, Libres! "appelle Rachida Dati à construire un large rassemblement de 2e tour avec tous les candidats fidèles aux convictions et aux valeurs de la droite et du centre , afin de créer les conditions de l'alternance".