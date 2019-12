Municipales à Paris : Valérie Pécresse refuse toujours de soutenir officiellement Rachida Dati

La présidente de la région Île-de-France explique avoir une "divergence de fond, sur la stratégie" avec la candidate Les Républicains à la mairie de Paris. Elle estime que "les LR ne peuvent pas gagner seuls à Paris."

Valérie Pécresse, le 31 août 2019 à Paris, à Brive. ( AFP / DIARMID COURREGES )

À quelques mois des élections municipales, les politiques s'activent en coulisses pour s'assurer le plus de soutiens possibles. Selin BFMTV, Rachidat Dati a notamment envoyé un courrier à son ancienne collègue des Républicains Valérie Pécresse pour lui proposer un "pacte" : 14 postes éligibles pour les membres de son mouvement Libres au Conseil de Paris et deux têtes de liste d'arrondissement.

"Nous avons des échanges avec Rachida Dati, a confirmé dimanche 1er décembre la présidente de la région Île-de-France sur le plateau de la chaîne d'information. Mais le problème c'est que nous avons une divergence de fond, sur la stratégie. Moi je pense que les LR ne peuvent pas gagner seuls à Paris. Je pense qu'il faut s'élargisse et qu'il fasse toute leur place à tous ceux qui aujourd'hui mène une politique de droite."

Faut-il pactiser avec La République en marche ? "Ce n'est pas ce que j'ai dit", a assuré Mme Pécresse, qui a claqué la porte des LR après la débâcle du parti aux européennes en mai dernier. "Je ne comprends pas qu'on me demande de tourner le dos à des maires d'arrondissement qui sont (...) de droite, qui assument de l'être, qui ont fait une bonne politique, de droite, et qui font la politique que je soutiens à Paris, et qui d'ailleurs soutiennent aussi ma politique à la Région", a-t-elle poursuivi.

Valérie Pécresse considère comme étant une "erreur stratégique fondamentale" de la part de Rachida Dati d'afficher son hostilité à l'égard d'ex-LR comme Delphine Bürkli (maire sortante du IXe arrondissement) ou Florence Berthout (maire sortante du Ve arrondissement), qui ont été investies comme têtes de liste La République en marche.