Municipales à Paris : Rachida Dati devant Anne Hidalgo au premier tour

SONDAGE. Avec 25% des intentions de vote au premier tour, la candidate Les Républicains passe pour la première fois devant la maire socialiste sortante Anne Hidalgo (23%, stable), selon la dernière enquête Odoxa pour Le Figaro .

À qui profite le retrait de Benjamin Griveaux ? Le Figaro dévoile mercredi 19 février le premier sondage publié après l'abandon du candidat La République en marche à l'élection municipale de Paris. Cette enquête Odoxa* révèle qu'avec 25% des intentions de vote, la candidate Les Républicains Rachida Dati passe pour la première fois devant la maire sortante Anne Hildago (23%). La maire du VIIe arrondissement de la capitale enregistre une très forte progression, à +5%, tandis que l'élue socialiste reste stable.

Cela ne suffit néanmoins pas à l'imposer au deuxième tour, puisqu'Anne Hidalgo reste bien placée pour l'emporter dans pratiquement tous les scénarios.

Une question se pose également : Agnès Buzyn est-elle plus populaire que Benjamin Griveaux ? Beaucoup plus, puisqu' elle bénéficie de 45% de bonnes opinions , contre 22% pour l'ancien porte-parole du gouvernement. Un score qui fait d'elle la candidate la plus appréciée, juste derrière Cédric Villani, exclu de LREM pour n'avoir pas voulu retirer sa candidature au profit de celle Benjamin Griveaux

Pour autant, les électeurs ne sont pour l'instant pas beaucoup plus nombreux à vouloir voter pour elle. L'ancienne ministre de la Santé recueille 17% d'intentions de vote contre 16% pour son prédécesseur. La tendance à la baisse s'est arrêtée, souligne néanmoins Gaël Slimane, président de l'institut de sondages.

Mme Buzyn devance le candidat écologiste David Belliard (14% ; -0,5) et le dissident Cédric Villani, en forte baisse (7% ; -3).

* Enquête réalisée par Odoxa pour Le Figaro et CGI, en ligne, du 17 au 19 février 2020 sur un échantillon de 809 personnes inscrites sur les listes électorales, issu d'un échantillon représentatif de la population de Paris âgée de 18 ans et plus.