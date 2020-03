Municipales à Paris : Rachida Dati "déterminée", en tête d'un sondage

"Je suis déterminée, la seule alternative à Mme Hidalgo et à son bilan désastreux, c'est nous", a affirmé dimanche Rachida Dati, candidate LR aux municipales à Paris.

L'ancienne Garde des sceaux a martelé sur BFMTV les deux piliers de son programme pour la capitale : "propreté et sécurité".

La candidate LR arrive en tête des intentions de vote au premier tour avec 25%, devant la maire sortante PS Anne Hidalgo (24%) et la candidate LREM Agnès Buzyn (20%), selon un sondage Ifop-Fiducial paru dimanche.

A deux semaines du scrutin, elle collectionne les soutiens de poids, comme Xavier Bertrand et François Baroin qui se sont affichés à ses côtés lors de sa campagne. Le 9 mars, c'est Nicolas Sarkozy qui doit assister à son unique meeting de campagne.

"Ceux qui disent : +on a perdu [car] on manque d'alliance+. Non, on a perdu aussi à cause de nous", a-t-elle dit à propos des échecs successifs de la droite à remporter l'Hôtel de Ville depuis 2001.

Interrogée sur une possible "main tendue" à Agnès Buzyn dans l'entre deux tours, Mme Dati a indiqué qu'elle se prononcerait au soir du premier tour.

Elle a rappelé sa promesse d'"une aide aux familles de 1.200 euros à chaque nouvel enfant, pendant trois ans", pour les aider à rester vivre à Paris.

Sur le logement, un des thèmes principaux de la campagne à Paris, où les prix battent des records, Mme Dati a dit qu'"à moyen ou long terme" elle mettrait fin à l'encadrement des loyers. Elle a également soumis l'idée d'un "fonds de soutien" pour aider les parents récemment divorcés sur la question de leur résidence.

Inspirée par le "Central Park" du maire de New York, de 1994 à 2001, Rudy Giuliani, la candidate a donné son programme pour les bois de Vincennes et de Boulogne: "On nettoie, on met des caméras, deux antennes de police dédiées".

