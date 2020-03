Municipales à Paris : les surprises du débat

La campagne des municipales à Paris est une drôle de campagne. Elle a par conséquent donné lieu à un drôle de débat. Difficile en réalité d'y retrouver ses petits. Certes, les rapports de force sont bien identifiés : la droite contre la gauche, l'ancien monde contre le nouveau, et aussi les sortants contre l'opposition. Mais sur la question des alliances, le flou demeure. Certes, l'élection parisienne est toujours compliquée de ce point de vue, car elle est le résultat de 17 élections dans chaque arrondissement. Le grand gagnant étant celui qui alignera 82 conseillers de Paris.Lire aussi Michèle Cotta ? Hidalgo, Dati, Buzyn : un débat qui en dit longReste que lors du débat, chaque camp a pu y voir ce qu'il voulait. Chez les socialistes, on a vite fait de dire que l'écologiste David Belliard a épargné la maire PS sortante Anne Hidalgo. Du côté de LREM, on s'est réjoui d'observer qu'Agnès Buzyn a fait les yeux doux à Cédric Villani. Et enfin, chez Les Républicains, on a noté que Rachida Dati, très en forme et en verve, ne reniait pas les fondamentaux de droite.Dati et Belliard : même combatMais on a aussi vu David Belliard, un tantinet agressif, accusant Anne Hidalgo de bétonner Paris en pointant notamment la tour Triangle et la Zac Bercy-Charenton. Un projet dans le 12e arrondissement qui prévoit la construction de 5 000 logements, accompagnés de près de 400 000 m2 de bureaux et 60 000 m2 de commerces et services. On a...