Municipales à Paris : les sondages montrent que "la droite existe encore", se réjouit Rachida Dati

La candidate Les Républicains à la mairie de Paris, en progression dans les sondages, estime que la droite "apporte des réponses" aux Parisiens.

Rachida Dati, le 25 novembre 2019. ( AFP / JOEL SAGET )

À un mois du premier tour des élections municipales, les sondages sont plutôt favorables à Rachida Dati. La liste de la candidate Les Républicains à Paris est passé pour la première fois devant celle la socialiste Anne Hidalgo au premier tour avec 25% d'intentions de vote (+5 points), contre 23% (stable) pour la maire sortante, selon un sondage de l'institut Odoxa-CGI diffusé mercredi 19 février. Un autre sondage Harris Interactive Epoka publié le même jour donne la liste des deux femmes au coude-à-coude avec 23% d'intentions de vote au 1er tour.

"Les sondages indiquent plusieurs choses, qu'il y a une dynamique, qu'on apporte des réponses" aux Parisiens, a déclaré l'ancienne ministre sarkozyste en marge d'une visite d'un centre de santé privé dans le 19e arrondissement. "Il y a encore quelques mois certains ne voulaient pas qu'on ait de candidature à droite à Paris en disant qu'il n'y a plus d'électeurs de droite, qu'on a été très traumatisés par la présidentielle" mais "la droite elle existe et elle existe véritablement, on a des valeurs, on a un socle idéologique, on a une trame" , a fait valoir la candidate LR.

À propos du second tour, la maire du VIIe arrondissement de Paris a souhaité faire d'abord "une campagne de 1er tour", rappelant avoir "connu des candidats qui ont fait un second tour avant un premier tour" et "n'ont pas passé le premier".

À sa nouvelle adversaire Agnès Buzyn , qui la considère comme "clivante", Mme Dati a répondu que " si être clivante c'est de ne pas trahir alors peut-être que je suis clivante . Ça devient peut-être rare de ne pas trahir".

Rachida Dati, qui a exercé six ans comme aide soignante, a salué dans le centre de santé privé Cosem Atlas une structure de "proximité" qui "fonctionne" fustigeant les maisons de santé qui "ne marchent pas" et s'étonnant que la mairie de Paris ou celle du 19e n'en soit "pas partenaire".

Une patiente âgée la salue mais sa fille Sarah Bensoussan, institutrice, la confond avec l'ancienne ministre socialiste Najat Vallaud-Belkacem et la questionne sur l'écriture inclusive. La candidate et l'enseignante tombent finalement d'accord pour constater que "tout le monde écrit aujourd'hui comme avant".