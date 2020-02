Municipales à Paris : le temps presse pour LREM

La République en Marche n'a toujours pas trouvé de solution, dimanche 16 février, au casse-tête des municipales à Paris. Le mouvement et ses alliés centristes consultent, se réunissent pour trouver un remplaçant à Benjamin Griveaux, qui a jeté l'éponge après la publication de vidéos sexuelles. Le parti veut aller vite pour éviter que ce sujet n'empoisonne d'autres dossiers, comme la brulante réforme des retraites. Lire aussi Vidéos intimes de Griveaux : la compagne de Pavlenski en garde à vue Avant même son retrait, Benjamin Griveaux n'arrivait qu'en troisième position dans les sondages, derrière la maire socialiste sortante Anne Hidalgo et la candidate LR Rachida Dati, qui en profite pour lancer dans le JDD un nouvel appel à la rejoindre, à ceux qui veulent "l'alternance". LREM a affirmé vouloir trouver un nouveau candidat d'ici lundi alors qu'approche la date limite du 27 février pour le dépôt des listes. D'après le secrétaire d'Etat aux transports, la décision pourrait même être prise dimanche soir, a-t-il déclaré sur BFMTV.Parti recherche poids lourdSelon un cadre du mouvement, "on ne peut pas se contenter d'un second couteau qui ne fasse pas l'unanimité" et le parti cherche un poids lourd. D'où l'idée de certains de solliciter la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Mais d'autres cadres du parti jugent cette option quasi impossible vu son agenda chargé.Interrogée sur les candidats possibles, la maire du 9e arrondissement de...