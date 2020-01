Municipales à Paris : la nouvelle affiche d'Anne Hidalgo passée au crible

Un sourire franc et de multiples nuances de vert : l'affiche de campagne d'Anne Hidalgo, qui annonce officiellement sa candidature aux municipales au Parisien ce samedi, porte en elle plusieurs messages, certains évidents, d'autres beaucoup plus discrets, que les experts en sémiologie s'empresseront de décrypter. Le vert RATP plutôt que le rose du PSRapide constat du communicant Florian Silnick : « Il n'y a pas d'identité de propagande militante, pas de logo de parti politique », ce qui « devient une constante des municipales ». « Ils vont même plus loin : il n'y a pas les couleurs traditionnelles de la communication des candidats de gauche, le rose ou le rouge », poursuit le fondateur de LaFrenchCom qui évoque une volonté certaine de « dépasser les clivages ». LIRE AUSSI > Municipales à Paris : ce que propose Anne Hidalgo, candidate à sa réélectionCe qui crève les yeux, c'est ce vert, qui renvoie bien sûr à l'écologie mais pas seulement. « Il y a une nuance de vert que les Parisiens connaissent très bien parce qu'elle rappelle la RATP », note le communicant Philippe Moreau Chevrolet.« Avec cette couleur familière, on va chercher un côté services publics, mobilités, qui est un axe qu'Anne Hidalgo travaille. La RATP a une relation presque parentale avec les Parisiens, c'est la maman, quelque chose que l'on aime bien détester. A Anne Hidalgo, ça donne un côté institutionnel déguisé, une manière de dire : je suis l'institution mais je ne suis pas sous les ors de la République », analyse le président de MCBG Conseil.Une police de caractères peu lisibleCe qui peut surprendre, c'est que le slogan de la campagne, « Paris en commun » occupe une place égale à celui du nom de la candidate. En général, « la première chose qu'un candidat demande à un communiquant, c'est de valoriser son nom », témoigne Florian Silnicki. « Là, ils ont pris le risque d'une typographie qui nuit à la ...