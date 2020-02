Municipales à Paris: La "Coalition climat" à deux, trois... Une équation compliquée

David Belliard, tête de liste Europe Ecologie Les Verts (EELV) à la mairie de Paris, lors d'un débat le 29 janvier 2020 dans la capitale ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Ils en parlent depuis des semaines: la "Coalition climat", appelée de ses voeux par David Belliard et proposée notamment au candidat Cédric Villani, peut-elle bousculer le jeu à Paris ? Avec qui, et derrière qui ? Mercredi soir, chacun en meeting tentera d'avancer ses pions.

Les candidats ont désormais jusqu'au 27 février pour tomber d'accord, avant le premier tour prévu le 15 mars, ou après, sur cette éventuelle alliance la plus large possible, toujours au coeur des tractations même si ses contours restent flous et le projet final, incertain.

David Belliard souhaite qu'elle aille de Cédric Villani à Danielle Simonnet (LFI), ce que cette dernière a déjà refusé, sans exclure la maire socialiste sortante Anne Hidalgo.

Mais des doutes persistent, et ce, en dépit de la décision du mathématicien médaillé Fields de ne pas "se rapprocher" du candidat officiel Benjamin Griveaux, et du ralliement récent d'Isabelle Saporta, ex-journaliste et compagne en privé de Yannick Jadot, eurodéputé EELV. Désormais exclu du gouvernement, il doit encore "clarifier sa position vis-à-vis du gouvernement", souhaite David Belliard.

Bien qu'il ait été le président de son comité de soutien en 2013, Cédric Villani ne ménage pas davantage ses critiques contre Anne Hidalgo, laissant difficilement entrevoir un rapprochement avec la maire sortante. D'autant que son souhait est de "cornériser Hidalgo et Belliard", pas de composer, selon une source proche de "Paris en Commun", plateforme de soutiens à la maire socialiste.

Mais les rumeurs, nourries par certains camps, persistent: "Les discussions avec les camps Villani et Hidalgo se poursuivent", et "ça semble plus gagné qu'en décembre", lorsque l'idée de la coalition a été lancée, affirme-t-on dans l'entourage de David Belliard.

Danielle Simonnet, tête de liste pour La France insoumise (LFI) pour les élections municipales à Paris, lors d'un débat dans la capitale, le 29 janvier 2020 ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Que nenni, répond une source proche d'Anne Hidalgo interrogé par l'AFP: "Autant le rapprochement Villani et Belliard est en bonne voie, autant ce n'est pas le cas pour Hidalgo et Villani".

- "Ingouvernable" -

Emmanuel Grégoire n'a pourtant pas rejeté la proposition, estimant lundi qu'il n'était pas impossible d'"explorer des collaborations avec des gens d'horizons différents, ça nous va". "Mais nous ajoutons une condition par rapport à celles de David Belliard concernant Cédric Villani, c'est que celui ou celle qui a vocation à porter la coalition c'est celui qui arrive en tête au premier tour". Donc la maire sortante.

Selon un sondage Odoxa-CGI fin janvier, Anne Hidalgo (23%) et Rachida Dati (20%) arrivent en tête des intentions de vote au premier tour, devant Benjamin Griveaux (16%), David Belliard (14,5%) et Cédric Villani (10%).

"Cédric Villani doit répondre à la question centrale : avec qui il souhaite travailler ? qu'il choisisse et le dise", insiste Emmanuel Grégoire. David Belliard "met la pression sur Cédric Villani et il a raison, il va falloir qu'il (...) sorte de l'ambiguïté", même si le mathématicien "a fait un premier pas tout à fait essentiel", en s'éloignant de LREM.

Certains dans l'entourage d'Anne Hidalgo s'interrogent cependant sur l'opportunité d'une telle alliance, redoutant qu'une majorité aussi hétéroclite rende Paris "ingouvernable".

Car les discordes ne manquent pas entre les trois camps: sur le logement, les Verts, le PS et le camp Villani ne partagent pas la même vision (les premiers sont contre la construction, le second veut poursuivre, tandis que le troisième renvoie le problème au Grand Paris). Idem sur la police municipale et son armement, ou les grands projets urbains comme la ZAC Bercy-Charenton.

Cédric Villani, candidat à la mairie de Paris, lors d'un débat dans la capitale le 29 janvier 2020 ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Ils se retrouvent cependant sur la volonté de réduire la place de la voiture et de développer l'usage du vélo.

Dans l'entourage de Cédric Villani qui se refuse à communiquer sur l'avancée des discussions pour un éventuel rapprochement, on note que "cette coalition, les Parisiens la veulent, mais les partis l'empêchent".

Pourtant, selon cette source, "ce n'est pas au point mort. Il n'y a qu'à observer qui sera au premier rang du meeting de David Belliard, et qui sera au premier rang du meeting de Cédric Villani".

caz-bat/ib/bfi