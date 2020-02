Municipales à Paris : "J'ai voté pour Anne Hidalgo et je le regrette", affirme Agnès Buzyn

La candidate LREM estime que la méthode de mise en œuvre des réformes de la maire socialiste sortante "a été catastrophique" et qu'"à l'arrivée, les résultats ne sont pas au rendez-vous".

La candidate LREM aux municipales à Paris Agnès Buzyn en campagne dans la capitale, le 18 février 2020. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Alors que les deux femmes s'opposent aujourd'hui dans la course à la mairie de Paris, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn affirme avoir soutenu l'actuelle maire de la capitale Anne Hidalgo lors des précédentes élections. "J'aurais aimé qu'elle fasse mieux. J'ai voté pour elle et je le regrette parce qu'à l'arrivée, les résultats ne sont pas au rendez-vous", a affirmé la candidate La République en marche lundi 24 février sur Europe 1 .

Agnès Buzyn dénonce principalement les méthodes de la maire socialiste sortante. " Il y a eu beaucoup d'idéologie dans la mise en œuvre des réformes . Anne Hidalgo avait une ambition pour cette ville. Mais force est de constater que la méthode de mise en œuvre de ces réformes a été catastrophique ", a-t-elle déploré. Prenant l'exemple de la fermeture des voies sur berge aux voitures qui a généré "bouchons et pollution", l'ancienne ministre reproche à la maire de la capitale d'avoir "fermé les voies sur berge sans proposer de solutions".

Si elle devient maire de Paris, Agnès Buzyn souhaite procéder autrement. " Ma méthode à moi, c'est d'anticiper, de préparer et de mettre en œuvre de façon cohérente les choses et pas de commencer à créer des problèmes quand on n'apporte pas de solutions", a expliqué Agnès Buzyn. "Mon programme est un programme sans idéologie parce que je ne suis pas une idéologue, je suis une femme pragmatique, de terrain", a-t-elle assuré.

Agnès Buzyn a dévoilé dimanche ses principales propositions pour la capitale . La candidate, qui remplace Benjamin Griveaux, contraint d'abandonner après la diffusion de vidéos intimes, a repris de nombreuses propositions de son prédécesseur, notamment en matière de propreté et de sécurité, avec la création d'une police municipale armée et des "managers de rue". Elle a aussi apporté des mesures nouvelles, comme celle pour le maintien à domicile des personnes âgées ou sa volonté de verdir les rues, et a retoqué deux idées phare de Benjamin Griveaux : le déplacement de la gare de l'Est pour créer un Central Park parisien et la proposition d'offrir 100.000 euros aux Parisiens pour l'achat d'un appartement.