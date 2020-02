Municipales à Paris : Gaspard Gantzer rejoint Agnès Buzyn

L'ancien responsable communication de François Hollande rejoint la nouvelle candidate LREM, expliquant qu'il avait "la conviction qu'Agnès Buzyn (pouvait) devenir maire de Paris".

Gaspard Gantzer, le 7 février 2019 à Paris. ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

La campagne des municipales à Paris est décidément pleine de rebondissements. Après le retrait du candidat La République en marche Benjamin Griveaux et la nomination dans la foulée d'Agnès Buzyn en replacement, Gaspard Gantzer annonce ce jeudi 20 février qu'il se rallie à l'ancienne ministre de la Santé.

"Je n'ai pas pu, malgré mes efforts, créer une dynamique", a expliqué à l' AFP l'ancien responsable communication du président François Hollande. "Une nouvelle donne politique s'est ouverte avec la désignation d'Agnès Buzyn", a poursuivi le fondateur de "Parisiennes, Parisiens", jusqu'alors crédité de 1 à 2% dans les intentions de vote.

"Il faut changer de maire de Paris, il faut battre Anne Hidalgo. Or, depuis sa désignation, j'ai la conviction qu'Agnès Buzyn peut et même qu'elle va devenir maire de Paris" , a-t-il par ailleurs affirmé au Parisien . Celui qui fut le porte-parole de l'ancien maire de Paris Bertrand Delanoë, ne tarit pas d'éloges sur l'ex-ministre. "C'est une femme exceptionnelle qui a une carrière professionnelle de très haut niveau. Elle a des qualités humaines d'écoute et de dialogue incroyables. Et ce qui est très important, c'est quelqu'un qui sait diriger les équipes, entraîner derrière elle. C'est justement ce dont nous avons besoin à Paris."

Son ancienne colistière Isabelle Saporta avait choisi il y a quelques semaines de rejoindre Cédric Villani, exclu de LREM pour avoir maintenu sa candidature face à Benjamin Griveaux. "Malgré sa sincérité, son intelligence, sa créativité, il ne correspond pas à ce que j'attends d'un maire de Paris , c'est-à-dire un manager public capable d'apaiser la ville et de la diriger avec autant d'empathie que de fermeté", estime de son côté M. Gantzer.

Pour autant, il n'exclut pas de collaborer avec lui. "La raison devrait conduire à ce que le rassemblement soit le plus large possible avant le 15 mars", assure-t-il. Si Agnès Buzyn a déploré mercredi le "rapport de force" imposé par M. Villani, ce dernier a laissé la porte ouverte à un éventuel rapprochement avec la candidate LREM. "Je suis un homme d'ouverture et de dialogue. Aujourd'hui, personne ne peut gagner Paris seul. C'est pourquoi les convergences programmatiques seront essentielles pour réussir l'alternance qu'espèrent deux tiers des Parisiens".

Quel programme ?

Parmi les sujets que Gaspard Gantzer souhaite évoquer avec la nouvelle candidate LREM, et qu'il entend apporter dans le programme de Mme Buzyn qui sera dévoilé dimanche, figurent "la propreté, la sécurité, tout ce qui concerne la vie quotidienne" . Concernant la destruction du périphérique, mesure phare de son programme, il reconnaît auprès de l' AFP qu'"Agnès Buzyn n'est pas aussi radicale que (lui)".

Alors que Cédric Villani juge qu'Agnès Buzyn ne parle pas assez d'écologie, M. Gantzer assure "qu'elle aura l'occasion très vite de le faire."

Gaspard Gantzer était tête de liste de son mouvement dans le XVe arrondissement, mais semble avoir peu de chance d'y rester, LREM ayant investi une autre candidate. "La place qu'on me proposera n'est pas l'essentiel. Je ne fais pas cela pour avoir un poste", a-t-il assuré au Parisien .

"La constitution des listes sera discutée dans les prochains jours", ont indiqué plusieurs sources de LREM qui, comme ses concurrents, a jusqu'au 27 février pour déposer ses listes à la préfecture.