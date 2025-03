Municipales à Paris: Francis Szpiner candidat à l'investiture de la droite

L'ancien maire du 16e arrondissement de Paris et sénateur Francis Szpiner à l'hôtel de ville de Paris le 12 décembre 2023 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le sénateur LR de Paris Francis Szpiner a annoncé mercredi vouloir être le candidat de la droite pour les élections municipales de 2026 dans la capitale, une investiture déjà briguée par Rachida Dati.

"Je demanderai en effet aux Républicains et aux Centristes d'être leur candidat à la mairie de Paris. Il appartiendra à la Commission nationale d'investiture (de LR, NDLR) de se prononcer", a indiqué Francis Szpiner dans un entretien au Parisien publié mercredi soir.

Avocat et ancien maire (LR) du 16e arrondissement, Francis Szpiner, 70 ans, dirige l'un des trois groupes de droite au Conseil de Paris, Demain Paris (16 élus, LR et centristes), qu'il a créé il y a un an pour marquer son désaccord avec le rapprochement imposé par Rachida Dati avec la majorité présidentielle lors de son entrée au gouvernement.

La ministre de la Culture et maire du 7e arrondissement "est aujourd'hui la candidate du macronisme, elle n'est plus membre des Républicains", commente le sénateur LR.

"Je ne peux pas lui laisser le monopole de l'opposition car les faits démontrent qu'elle n'arrive pas à rassembler", ajoute-t-il.

Mais en janvier, la patronne de la fédération LR de Paris, la sénatrice Agnès Evren, avait appelé "toute la droite parisienne" à se rassembler derrière Rachida Dati.

L'appel d'Agnès Evren n'engageait pas l'ensemble du groupe Union capitale, première force d'opposition au Conseil de Paris (22 élus), dont elle partage la présidence avec le LR Geoffroy Boulard et l'ex-député Horizons Pierre-Yves Bournazel. Ce dernier, proche d'Edouard Philippe, dit qu'il sera candidat en 2026.

Rachida Dati co-dirige le groupe Changer Paris, deuxième groupe d'opposition à Anne Hidalgo avec 19 élus.

La gauche est partie en ordre dispersée pour succéder à Anne Hidalgo à l'Hôtel de Ville. Les socialistes se livrent un duel fratricide entre le sénateur Rémi Féraud, dauphin adoubé par la maire sortante pour reprendre le flambeau, et le député Emmanuel Grégoire, son ancien premier adjoint avec lequel elle a rompu les liens.

Leur primaire devrait se tenir le 30 juin, dans la foulée du congrès national du PS.

Les écologistes doivent quant à eux investir leur candidat à partir de vendredi, en départageant quatre candidats, un mois avant le congrès national.