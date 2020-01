Municipales à Paris : et si on colorait les pistes cyclables ?

Durant la campagne des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, Le Parisien invite ses lecteurs à lui envoyer les propositions qu'ils souhaiteraient voir émerger. Chaque semaine, une partie d'entre elles sont sélectionnées et passées au crible par la rédaction.Ce jeudi, nous nous penchons sur la possibilité de peindre ou de colorer les pistes cyclables. Une proposition qui figure à plusieurs reprises parmi les contributions déjà reçues.De quoi parle-t-on ?De rendre colorées des pistes cyclables déjà existantes ou d'en créer de nouvelles, bien distinctes. Cela peut passer par plusieurs méthodes possibles : peindre une piste, ajouter un revêtement spécial, utiliser un bitume déjà coloré artificiellement, etc.Le but est de renforcer la sécurité des cyclistes, en leur permettant de circuler sur des voies bien différenciées et plus visibles aux yeux des autres usagers (automobilistes, piétons, trottinettes, etc). « Ça fait longtemps qu'on en entend parler et c'est une très bonne idée, mais ce n'est pas aussi prioritaire que la façon plus globale dont on aménage les pistes », juge Charles Maguin, de l'association Paris en Selle, qui milite notamment pour mieux « séparer les vélos du trafic motorisé » selon les rues.Mesure sécuritaire, elle est néanmoins coûteuse et pose des questions en termes de respect du patrimoine.Est-ce que ça a déjà été testé ?À Paris, non. La capitale compte « environ 1000 km d'itinéraires cyclables », a indiqué la ville sur son site le 22 janvier, même si ces aménagements ont été plus longs que prévu depuis 2014. Seuls certains tronçons ont un revêtement beige et peu distinctif, comme rue du Faubourg-Saint-Antoine, mais cela n'a rien à voir avec une colorisation bien visible, fait savoir la mairie. D'autres villes françaises sont plus avancées. À Montpellier, une piste cyclable de couleur orange et longue de 300 m, rue Doria, a été inaugurée en ...