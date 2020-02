Municipales à Paris : Cédric Villani "adresse à Benjamin Griveaux son soutien plein et entier"

Après l'annonce du retrait du candidat La République en marche (LREM), son rival a publié un message dans lequel il dénonce "une menace grave pour notre démocratie".

Cédric Villani le 29 janvier 2020 à Paris. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Benjamin Griveaux a annoncé, dans une vidéo diffusée vendredi matin , renoncer à la mairie de Paris, après la diffusion de messages, photos et vidéos à caractère sexuel sur Internet. Malgré leur rivalité politique, le candidat dissident Cédric Villani lui a adressé un message de soutien. "J'adresse à Benjamin Griveaux, ainsi qu'à sa famille, mon soutien plein et entier dans cette épreuve. Je prends acte de sa décision difficile", écrit le député de l'Essonne sur Twitter vendredi 14 février. "L'attaque indigne qu'il subit est une menace grave pour notre démocratie", dénonce-t-il encore.

Cédric Villani, qui a maintenu sa candidature face à Benjamin Griveaux, a été exclu de LREM. Le désormais ex-candidat de la majorité à Paris a "décidé de retirer (s)a candidature" pour protéger sa famille. Dans une allocution télévisée enregistrée jeudi soir et diffusée vendredi matin, il dénonce "des attaques ignobles mettant en cause (s)a vie privée" et estime que "Paris mérite une campagne digne".