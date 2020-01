Municipales à Paris : Benjamin Griveaux assure qu'il laisse "la porte ouverte" à Cédric Villani

Si le patron de LREM a annoncé qu'il demanderait au bureau exécutif du parti présidentiel "d'acter le fait que Cédric Villani n'est plus adhérent de la République en marche" après la décision du mathématicien de maintenir sa candidature aux municipales à Paris, Benjamin Griveaux assure qu'il garde sa "porte ouverte" s'il décidait finalement se rallier à lui.

Benjamin Griveaux, le 2 octobre 2019 à Paris. ( AFP / JOEL SAGET )

Pressé par Emmanuel Macron de se "rapprocher" de Benjamin Griveaux pour les élections municipales à Paris, Cédric Villani a opposé dimanche soir une fin de non-recevoir au président de la Républi en "maintenant sa candidature librement" . "Entre l'appartenance à un appareil politique et l'engagement pour la ville qui m'a fait, je choisis de rester fidèle aux Parisiennes et aux Parisiens en maintenant ma candidature librement", a martelé le (toujours) député La République en marche (LREM) de l'Essonne devant les grilles du palais présidentiel.

"Il a lui-même acté d'une rupture avec le président de la République hier soir", a commenté ce lundi matin sur BFMTV et RMC Benjamin Griveaux, le candidat officiel du parti présidentiel pour la mairie de Paris. "Je l'appellerai cet après-midi, Cédric, pour lui dire que s'il changeait d'avis, ma porte resterait ouverte, comme elle l'a toujours été depuis le premier jour. Car mon seul objectif depuis le 10 juillet dernier, c'est de rassembler le plus largement possible ceux qui souhaitent sincèrement un changement à la politique conduite par Anne Hidalgo", a-t-il néanmoins ajouté.

De son côté, le délégué général de LREM a annoncé lundi matin sur Radio Classique qu'il demanderait mercredi au bureau exécutif du parti présidentiel "d'acter le fait que Cédric Villani n'est plus adhérent de la République en marche" . "Ce n'est pas mon sujet", a estimé Benjamin Griveaux.

Pour ce dernier, le chef de l'État "lui a clairement exprimé hier (dimanche, ndlr)" son soutien pour la mairie de Paris et sa rencontre avec Cédric Villani a eu le mérite de mettre les choses au point. "Désormais les choses sont claires (...). Cédric Villani, il a pris sa liberté, très bien. La campagne permettra de voir celui qui défendra le projet qui parle le plus aux Parisiens", a-t-il conclu.