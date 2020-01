Municipales à Paris : Anne Hidalgo loin devant dans un sondage, Rachida Dati distance Benjamin Griveaux

Anne Hidalgo toujours largement en tête, et Rachida Dati qui creuse l'écart avec ses adversaires membres de la majorité. Tels sont les enseignements à retenir d'un sondage Ifop sur les élections municipales de mars prochain à Paris, paru dans le JDD ce dimanche. Au premier tour, la liste « Paris en commun » de la maire socialiste sortante, qui a officialisé sa candidature dans le Parisien le 11 janvier, obtiendrait 25 % des voix. Elle arriverait devant la liste « Engagés pour changer Paris » de Rachida Dati (19 %). « Paris, c'est vraiment à notre portée », a d'ailleurs scandé l'ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy samedi, en présentant ses vœux.Les députés LREM Benjamin Griveaux (15 %) et Cédric Villani (13 %), qui se présente en dissident, paient la division de leur camp. La capitale avait pourtant accordé massivement ses suffrages à Emmanuel Macron à la présidentielle de 2017 et a encore attribué près de 33 % des voix à la liste LREM aux élections européennes. « À Paris, le macronisme est en train de partir en fumée », a réagi ce dimanche matin sur Europe 1 le président des Républicains, Christian Jacob. Entre les deux prétendants de la majorité s'intercale l'écologiste David Belliard (14 %), soumis à rude concurrence dans un paysage municipal où tous les candidats s'évertuent à verdir leur programme.Griveaux et Dati en coude à coude en décembreAnne Hidalgo, qui apparaissait en difficulté il y a un an, après notamment le fiasco du Vélib', creuse son avantage sur ses concurrents. Dans le précédent sondage publié par Ifop courant décembre, elle était déjà en tête, mais avec seulement 22,5 % des intentions de vote. Benjamin Griveaux (17 %) et Rachida Dati (17 %) étaient au coude à coude devant Cédric Villani (14 %) et David Belliard (12,5 %).Cette nouvelle enquête, menée la semaine dernière, a pris en compte le ralliement à Benjamin Griveaux du candidat de centre droit ...