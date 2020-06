Municipales à Paris : Agnès Buzyn veut "un plan Marshall pour les commerces"

La candidate de la majorité souhaite étendre les horaires et les jours d'ouverture des commerces pendant un an pour rattraper les pertes accumulées pendant le confinement.

La candidate LREM à la mairie de Paris et ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, le 15 mars 2020. ( POOL / JULIEN DE ROSA )

Alors que l'économie reprend doucement depuis la fin du confinement, la candidate LREM à la mairie de Paris Agnès Buzyn a détaillé lundi 8 juin sur RTL son programme économique pour la capitale. L'ancienne ministre de la Santé proposé la mise en place d'un "plan Marshall pour les commerces", qui apporterait pendant un an une "liberté des horaires d'ouverture des commerçants", afin de rattraper les pertes accumulées pendant l'épidémie de coronavirus et de faciliter la distanciation physique dans la journée.

"Il faut permettre à tous les commerçants de la ville de Paris de récupérer du chiffre d'affaire, de pouvoir travailler plus tard le soir, travailler le dimanche. Ça permet aux gens plus de distanciation sociale dans la journée. Ça permet aussi de décaler les horaires d'arrivée dans les transports en commun pour ceux qui travaillent dans les commerces. Et puis ça permettra peut-être à notre jeunesse qui est en très grande difficulté pour entrer sur le marché de l'emploi de trouver du travail le soir", a-t-elle déclaré.

Au premier tour des élections municipales dans la capitale, l'acutelle maire PS Anne Hidalgo a obtenu 29,3% de voix contre 22,7% pour la candidate LR Rachida Dati et 17,3% pour Agnès Buzyn. Selon un sondage Ifop-Fiducial publié dans le Journal du Dimanche du 7 juin, la liste d'Anne Hidalgo et des écologistes de David Belliard arrive largement en tête des intentions de vote (44%) au second tour des municipales, devant celles de Rachida Dati (33%) et d'Agnès Buzyn (20%).