Municipales à Paris : Agnès Buzyn prête à abandonner deux mesures phares de Benjamin Griveaux ?

Plusieurs sources ont confirmé, lundi à l'AFP, que la nouvelle candidate La République en marche (LREM) renonçait à la création d'un "Central Park" à Paris et à l'apport de 100.000 euros pour permettre aux classes moyennes d'acheter un appartement.

Agnès Buzyn a annoncé sa candidature à la mairie de Paris dimanche 16 février. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Nommée dimanche, deux jours après le retrait de Benjamin Griveaux, Agnès Buzyn a pris lundi 17 février les rênes de l'équipe LREM pour la course à la mairie de Paris.

"J'y vais pour gagner", a assuré à l'AFP l'ex-ministre de la Santé, qui a quitté le gouvernement lundi, pour s'engager à plein temps dans cette campagne éclair de quatre semaines. L'enjeu est de taille : avant son retrait, Benjamin Griveaux n'était que troisième dans les sondages, derrière la maire socialiste sortante Anne Hidalgo et la candidate Les Républicains Rachida Dati.

Agnès Buzyn semble ne pas vouloir suivre à la lettre le programme de son prédécesseur. "Il y a un super programme qu'il faut qu'elle s'approprie, mais elle compte aussi mettre sa patte" , a rapporté l'une de ses têtes de liste à F r anceinfo après un déjeuner d'équipe lundi. Dans la soirée, plusieurs sources ont en effet indiqué que la nouvelle candidate renonçait à des mesures phares de Benjamin Griveaux : le déplacement de la gare de l'Est pour créer un "Central Park" parisien et l'apport de 100.000 euros pour permettre aux classes moyennes d'acheter un logement . "Sa priorité, c'est la vie quotidienne des Parisiens, des projets très concrets", résume l'une des têtes de liste d'arrondissement.

"Elle n'est pas sur les grands projets urbains, elle est dans un premier temps pour apaiser Paris, le rendre plus propre et plus tranquille", explique une tête de liste. Concernant les 100.000 euros d'apport, Agnès Buzyn a indiqué ne pas avoir "bien compris la mesure" et avoir demandé aux participants de "lui envoyer des notes sur le logement", selon un autre participant. "Avec seulement quatre semaines de campagne, on doit se recentrer sur l'essentiel, on n'a pas de temps pour les polémiques et les mesures qui pourraient être mal comprises", a ajouté une cadre de la campagne LREM.

Inexpérimentée et peu connue

Cela suffira-t-il ? si Agnès Buzyn, issue de la société civile, "suscite moins de jugements épidermiques que Benjamin Griveaux", selon le directeur général adjoint de l'Ifop Frédéric Dabi, elle souffre d'autres handicaps : une "inexpérience" des campagnes électorales et une notoriété relative - 36% des Français déclarent ne pas la connaître.

Arrivera-t-elle à faire revenir l'ex-LREM Cédric Villani , qui a toujours refusé de rejoindre Benjamin Griveaux ? Elle s'est en tout cas entretenue lundi par téléphone avec le mathématicien, qui a posé des "conditions" à "d'éventuelles convergences", comme "l'ouverture à un accord de second tour avec les Verts", dans le cadre d'une "coalition climat".