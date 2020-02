Municipales à Paris : Agnès Buzyn "n'a pas d'inquiétude sur la capacité de rapprochement" avec Cédric Villani au deuxième tour

La candidate LREM à la mairie de Paris a de nouveau tendu la main à l'ex-député de la majorité présidentielle jeudi matin.

Agnès Buzyn, le 18 février 2020 à Paris. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

En dépit de nombreuses tractations, la candidate de LREM aux municipales de Paris, Agnès Buzyn, et son concurrent, ex-LREM, Cédric Villani ne sont pas parvenus à un accord pour fusionner leurs listes dès le premier tour, révélait vendredi 21 février l'AFP.

"Nous avons beaucoup plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous éloignent" , a néanmoins assuré jeudi 27 février sur RTL l'ancienne ministre de la Santé. Selon elle, un accord sera possible au deuxième tour. "Je n'ai pas d'inquiétude sur la capacité que nous aurons à nous rapprocher au deuxième tour" , a-t-elle ajouté. "Il est important d'avoir une personnalité comme Cédric Villani à la mairie de Paris", a insisté la candidate.

"La seule exigence de Cédric Villani pour travailler avec Mme Buzyn c'était qu'elle reprenne son programme sur la partie écologie, et sur l'agrandissement de Paris", avait rapporté vendredi à l' AFP une proche du candidat. Agnès Buzyn, qui remplace Benjamin Griveaux, contraint d'abandonner après la diffusion de vidéos intimes, a repris de nombreuses propositions de son prédécesseur, notamment en matière de propreté et de sécurité, ses "deux priorités". Elle a également annoncé sa volonté de verdir les rues.

"Moi, je vois un programme qui est axé sur la sécurité et la propreté, un programme qui, de toute évidence, parle à la droite", a commenté dimanche le mathématicien.

Un rapprochement avec Dati ?

Fermement opposée à la maire socialiste sortante Anne Hidalgo, Agnès Buzyn pourrait-elle se rapprocher de la candidate Les Républicains Rachida Dati ? "Je voudrais connaître son programme pour savoir si je peux me rapprocher d'elle", a éludé Mme Buzyn. Les deux femmes "sont en phase", selon les mots de la journaliste, sur la sécurité et la propreté. "Ça ne suffit pas, la sécurité et la propreté, c'est le minimum qu'on doit aux Parisiens", a-t-elle estimé.

"Son programme n'est pas clair. Je veux du rassemblement sur mes projets, ils sont les plus équilibrés et complets", a-t-elle répondu alors que la journaliste lui demandait si des rapprochements au cas par cas, par arrondissements, était possible.