Municipales à Paris : Agnès Buzyn est "chaperonnée par le gouvernement", selon Rachida Dati

La candidate Les Républicains ne voit pas l'ancienne ministre de la Santé comme sa principale adversaire pour le scrutin. "Mon adversaire, c'est le bilan d'Anne Hidalgo", a affirmé Rachida Dati.

Rachida Dati lors d'un meeting, le 7 novembre 2019. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Invitée sur BFMTV et RMC lundi 24 février, Rachida Dati, candidate Les Républicains à la mairie de Paris a reproché à l'ancienne minsitre de la Santé et candidate LREM Agnès Buzyn d'être "chaperonnée" par le gouvernement. "J'ai l'impression que pour l'instant, on lui a mis des tuteurs, qu'elle prend des cours particuliers avec Monsieur Nunez (secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, ndlr), qu'elle est chaperonnée, par les uns et les autres membres du gouvernement", estime la candidate LR et actuelle maire du 7e arrondissement.

Rachidat Dati a souligné son "engagement au long-court" pour la ville, un engagement que n'aurait pas Agnès Buzyn, désignée candidate LREM après l'abandon de Benjamin Griveaux . " Être maire, ça ne s'improvise pas ", a souligné Rachida Dati. "La proximité ce n'est pas dire 'bonjour comment allez-vous', la proximité c'est écouter, prendre du temps, proposer des solutions concrètes aux Parisiens, c'est un engagement de longue date", a-t-elle poursuivi, mettant en avant son expérience de maire du 7e arrondissement.

À moins de trois semaines du scrutin, Rachida Dati ne désigne pas Agnès Buzyn comme sa principale adversaire. " Mon adversaire, c'est le bilan d'Anne Hidalgo, le bilan d'Anne Hidalgo est désastreux ", a-t-elle affirmé, ajoutant qu'il ne s'agissait pas d'une "question de personnes" mais d'une "question de bilan".

Pour la première fois la semaine dernière, un sondage a placé Rachida Dati en tête des intentions de vote au premier tour . Plusieurs autres sondages la placent en deuxième position, derrière la maire sortante Anne Hidalgo.