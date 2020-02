Municipales à Paris : Agnès Buzyn accuse Cédric Villani de poser un "rapport de force"

Dans un entretien publié mercredi matin dans Le Parisien, la nouvelle candidate LREM pour les municipales à Paris laisse entendre qu'un rapprochement avec le candidat dissident Cédric Villani n'est pas à l'ordre du jour.

La candidate Agnès Buzyn à Paris, le 18 février 2020. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

"Je crois que j'en ai toujours rêvé". Désignée candidate La République en marche en urgence dimanche soir après le désistement de Benjamin Griveaux après la diffusion de vidéos sexuelles, Agnès Buzyn explique mercredi 19 février dans les colonnes du Parisien les raisons qui l'ont poussé à accepter de se lancer dans la course à la mairie de Paris, un mois seulement avant le premier tour.

Emmanuel Macron "m'en a parlé, mais il n'a pas eu à le faire longtemps, car pour moi, c'était une évidence" , assure l'ancienne ministre de la Santé. Issue de la société civile , cette médecin explique que ce projet de candidature était ancrée en elle depuis longtemps. "Je crois que j'en ai toujours rêvé, mais mon agenda de ministre m'obligeait à terminer des réformes importantes. Et puis, à partir du moment où Benjamin Griveaux s'était positionné, c'était devenu compliqué. Puis le destin m'a tendu la main et je l'ai prise", souligne-t-elle.

"Ce qui manque aujourd'hui à Paris, c'est la qualité de vivre"

Pour le moment toujours sans programme, "donnez-moi encore 48 heures pour ajuster!", réclame-t-elle, Mme Buzyn se montre néanmoins critique avec ses deux principales rivales, la maire sortante PS Anne Hidalgo et la candidate Les Républicains Rachida Dati. "Mes deux concurrentes, chacune avec son style, sont beaucoup plus dans l'affrontement que moi. Plus clivantes", estime celle qui se décrit comme "de droite et de gauche".

"Je suis capable de proposer un projet qui arrête d'opposer les uns aux autres", affirme-t-elle, en déplorant une "lente dégradation de la qualité de vie" sous Anne Hidalgo, qui ne "s'est intéressée qu'à une partie des Parisiens". "Ce qui manque aujourd'hui à Paris, c'est la qualité de vivre. Ce sera le cœur de mon projet", martèle-t-elle.

Un rapprochement avec Villani ?

Le mènera-t-elle à bien avec l'aide de Cédric Villani ? "Moi, je lui ai tendu la main. Mais il a posé des conditions strictes : ce n'est pas comme cela que je travaille. Je ne suis pas dans le rapport de force. Et là, il a posé un rapport de force...", explique Agnès Buzyn, en notant toutefois qu'il n'y avait pas de "tension" entre eux. "Nous nous apprécions, nous nous respectons", assure-t-elle.

Mardi matin, le mathématicien exclu de LREM pour avoir maintenu sa candidature contre Benjamin Griveaux s'était réjouit sur France 2 d'avoir eu un "échange cordial" et "sur le fond" avec la nouvelle candidate LREM pour qui il a "du respect" et "de l'estime". Interrogé sur un rapprochement possible avant le 1er tour avec Mme Buzyn, M. Villani a répondu : "je le dis depuis toujours, ma candidature continue en liberté, en indépendance, tout en étant ouverte à discussion avec les uns avec les autres".

Lundi, dans un communiqué, l'équipe Villani avait posé ses conditions à un rapprochement avec Mme Buzyn : que dans le programme il y ait des "concessions majeures sur l'écologie, la démocratie, la métropole: un plan d'investissements de 5 milliards pour le climat, l'agrandissement de Paris", et "le tirage au sort" de certains élus parmi la population. L'équipe du député de Paris avait réclamé aussi "l'ouverture à un accord de second tour avec les Verts pour réussir l'alternance à Anne Hidalgo sur une base écologiste et progressiste".

Interrogée de son côté sur un éventuel autre contact téléphonique "dans les jours qui viennent" avec Cédric Villani, Mme Buzyn a répondu que cela "n'est pas prévu".