Municipales à Paris : Agnès Buzyn "a clairement refusé" une alliance, estime Cédric Villani

Le candidat dissident à la mairie de Paris assure qu'il "n'y a aucun rapport de force de (sa) part", contrairement à ce qu'affirme l'ancienne ministre de la Santé. Il laisse par ailleurs la porte ouverte à la candidate La République en marche.

Cédric Villani, le 18 février 2020, à Paris. ( AFP / JOEL SAGET )

Jugeant le début de campagne d'Agnès Buzyn réussi, la majorité présidentielle reprend espoir dans la course à la mairie de Paris et se prend même à rêver d'un possible ralliement de Cédric Villani. Une alliance entre le candidat exclu de La République en marche avoir maintenu sa candidature contre Benjamin Griveaux et l'ancienne ministre de la Santé ne semble néanmoins pas à l'ordre du jour.

Si mardi matin, le mathématicien s'était réjoui sur France 2 d'avoir eu un "échange cordial" et "sur le fond" avec la nouvelle candidate LREM pour qui il a "du respect" et "de l'estime", cette dernière l'a accusé mercredi dans les colonnes du Parisien de poser un "rapport de force" dans le cadre d'un éventuel rapprochement avant le premier tour. "Moi, je lui ai tendu la main. Mais il a posé des conditions strictes : ce n'est pas comme cela que je travaille. Je ne suis pas dans le rapport de force. Et là, il a posé un rapport de force...", a-t-elle déploré.

Ce que réfute M. Villani. "Il n'y a aucun rapport de force de ma part, simplement l'affirmation de mes convictions et de mes priorités", a-t-il assuré jeudi, également auprès du Parisien . Lundi, dans un communiqué, l'équipe Villani avait posé ses conditions à un rapprochement avec Mme Buzyn : que dans le programme il y ait d es "concessions majeures sur l'écologie, la démocratie, la métropole : un plan d'investissements de 5 milliards pour le climat, l'agrandissement de Paris" , et "le tirage au sort" de certains élus parmi la population.

"Personne ne peut gagner Paris seul"

Pour le député de l'Essonne, Agnès Buzyn a "clairement refusé" une alliance dès le premier tour. "J'en prends acte. Nous déposons toutes nos listes par arrondissement en ce moment", a-t-il indiqué.

Cédric Villani garde toujours la porte ouverte à un éventuel rapprochement avec Mme Buzyn. "Je suis un homme d'ouverture et de dialogue. Aujourd'hui, personne ne peut gagner Paris seul. C'est pourquoi les convergences programmatiques seront essentielles pour réussir l'alternance qu'espèrent deux tiers des Parisiens", a-t-il expliqué. Le lauréat de la médaille Fields est en baisse continue dans les sondages, avec 7% et 10% d'intentions de vote.

Macron, partisan du rassemblement

Le numéro deux de LREM, Pierre Person, a de son côté considéré mercredi que "rien ne fait obstacle au rassemblement" d'Agnès Buzyn et Cédric Villani, qui doit se faire "dès le premier tour". Selon lui, "rien dans l'ambition écologique et le projet environnemental porté par Cédric Villani est contradictoire à ce que nous portons, bien au contraire".

Alors que, selon plusieurs sources, Emmanuel Macron demeure un fervent partisan du rapprochement , M. Person a mis en garde contre "une division qui fera gagner des projets incompatibles avec notre vision de Paris".