Municipales à Paris : 13 photos de Benjamin Griveaux (et ses soutiens) à Bobino

Benjamin Griveaux n'était pas seul à Bobino ce lundi soir. Un parterre de ministres et des soutiens divers sont venus s'afficher aux côtés du candidat officiel de LREM à la mairie de Paris. Démonstration de force prenant des airs d'« il faut sauver le soldat Griveaux », alors que le président de la République Emmanuel Macron n'a pas réussi ce week-end à convaincre le dissident Cédric Villani de se rallier à son ancien ministre.Dans la salle du music-hall pleine de partisans, Benjamin Griveaux a tenté de fendre l'armure en évoquant ses doutes et son manque parfois de naturel. Il a également appelé les dissidents à la rejoindre, tout en évitant soigneusement les micros de la presse qui lui étaient tendus en fin de réunion. 1. Benjamin Griveaux arrive sur scène après un bain de foule dans la salle LP/Olivier Corsan 2. Sandrine Mazetier, l'ancienne députée socialiste, est tête de liste dans le XIIe arrondissement LP/Olivier Corsan 3. Mounir Mahjoubi, après avoir soutenu Cédric Villani, est désormais aux côtés de Benjamin Griveaux LP/Olivier Corsan 4. Pierre-Yves Bournazel, un temps lui-même candidat pour AGIR à la mairie, s'est rangé derrière le candidat LREM LP/Olivier Corsan 5. Pacôme Rupin, tête de liste dans le centre de Paris, aux côtés de l'ancien ministre LP/Olivier Corsan 6. Gilles Legendre, le député de Paris et chef du groupe LREM à l'Assemblée nationale LP/Olivier Corsan 7. Marlène Schiappa, ministre et colistière dans le XIVe arrondissement LP/Olivier Corsan 8. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, arrive le dernier dans la salle de Bobino LP/Olivier Corsan 9. Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, aux côtés de Mounir Mahjoubi LP/Olivier Corsan 10. Mounir Mahjoubi et Pierre-Yves Bournazel, tous deux députés de Paris LP/Olivier Corsan 11. Stanislas Guerini, délégué général de LREM, contrairement à Benjamin Griveaux accepte en ...