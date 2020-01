Municipales à Montpellier : le milliardaire, le youtubeur et le maire hospitalisé

Bientôt dix ans après la disparition de l'ancien maire Georges Frêche, Montpellier cherche sa nouvelle épopée. En 2014, Philippe Saurel était parvenu à renverser la table, s'emparant de l'hôtel de ville, seul et contre l'appareil socialiste auquel il a été encarté pendant plus de 20 ans. Une performance inédite dans l'Hexagone pour une ville d'une telle importance. Mais six ans plus tard, la situation semble plus compliquée. L'édile doit conserver le pouvoir et non pas batailler pour le conquérir comme il aime tant le faire. À la tête d'une majorité citoyenne, divers gauche et écologiste, il juge « exceptionnel » le bilan de son mandat. Non-augmentation du taux d'imposition, passage en régie publique de l'eau, création du centre d'art contemporain, le MoCo, recrutement de policiers municipaux, doublement de la vidéosurveillance, mise en place chaque année de nouveaux groupes scolaires, rénovation de plusieurs rues du centre-ville? « Personnification du pouvoir », gouvernance « autocratique »Mais dans le même temps, Philippe Saurel a remanié l'exécutif de la métropole en cours de route et l'intercommunalité s'est déchirée. Les relations avec les autres institutions comme la région, le département ou même la CCI de l'Hérault se sont aussi fortement dégradées. L'accessibilité à la nouvelle gare TGV Sud de France reste problématique. La ligne 5 de tramway a pris quasiment huit ans de retard. Les projets de futur stade de...