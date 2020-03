Municipales: à Menton, le "meilleur chef du monde" sur la liste du maire LR sortant

Le chef italo-argentin Mauro Colagreco le 15 février 2018 devant son restaurant Mirazur, situé à Menton dans le sud de la France ( AFP / VALERY HACHE )

Le "meilleur chef du monde", l'Italo-argentin Mauro Colagreco couronné par l'influent classement World 50 Best Restaurants, a rejoint pour les municipales la liste du maire LR sortant de Menton, Jean-Claude Guibal, qui brigue un sixième mandat à 79 ans.

A la 31e place, celui dont le restaurant Mirazur compte trois étoiles au guide Michelin a peu de chance d'être élu et d'avoir à laisser ses convives pour siéger au conseil municipal: "Je suis bien occupé et c'est plus un engagement vis-à-vis du maire et des valeurs qu'il défend. J'aimerais bien un jour pouvoir être élu, pourquoi pas, mais je ne pense pas qu'on fera aussi fort!".

Au Mirazur, son restaurant de Menton, Mauro Colagreco milite à sa façon pour l'environnement en privilégiant des producteurs locaux, en défendant l'IGP du citron de Menton, en supprimant le plastique ou en développant une production potagère de légumes en ville. Des initiatives soutenues par le maire sortant dont l'âge ne compte pas à ses yeux: "Ce sont des tabous, il y a des gens qui restent très jeunes à 80 ans, il a l'énergie, l'envie et la vision".

Natif de La Plata en Argentine, Mauro Colagreco est arrivé en France en 2001 et a été formé à l'école des plus grands : auprès de Bernard Loiseau en Bourgogne (Est) jusqu'à son suicide en 2003, puis d'Alain Passard à L'Arpège à Paris, et d'Alain Ducasse au prestigieux Plaza Athénée.

clr/mdm/jp/map