Municipales à Marseille : quatre candidats pour un fauteuil

Qui deviendra maire de la cité phocéenne ? Réponse samedi avec le vote des nouveaux élus du conseil municipal.

Arrivée largement en tête du vote populaire dimanche au second tour des municipales à Marseille, l'union de la gauche et des écologistes du Printemps marseillais n'a pourtant pas suffisamment de sièges au conseil municipal pour disposer d'une majorité absolue lors de l'élection du nouveau maire qui se tiendra samedi 4 juillet. Quatre candidats sont sur la ligne de départ pour succéder à Jean-Claude Gaudin : une médecin, un doyen, son héritier et un ex-fonctionnaire des postes. Portraits.

Michèle Rubirola (Union de la gauche)

Quasi novice en politique, inconnue avant la campagne, c'est elle qui a remporté, en voix au moins, l'élection municipale : Michèle Rubirola, 63 ans, doit maintenant attirer les votes d'autres élus, notamment Samia Ghali (ex-PS), pour devenir maire. Qualifiée de candidate de l'"ultra-gauche", cette médecin des quartiers populaires, qui assume avoir "du mal" avec "les attaques", est une militante écologiste de longue date. Localement, la conseillère départementale élue depuis 2015 se bat contre la construction d'un parking sous un parc de la ville et l'abattage d'arbres. Elle préside également "Europe Social Projet Recherche Innovation", une association qui travaille avec les personnes vivant dans la rue.

Suspendue d'EELV pour n'avoir pas suivi le parti quand il a présenté au premier tour à Marseille une liste autonome, elle a été réintégrée quand EELV s'est rallié à l'union de la gauche qu'elle menait, le Printemps marseillais, au second tour. Petite-fille d'immigrés napolitains et espagnols, elle grandit "dans l'idée d'une égalité sociale entre les peuples", se rêvant médecin bénévole en Afrique. Elle adhère dans les années 1970 aux combats des mouvements altermondialistes. Ancienne footballeuse, basketteuse accomplie, elle a trois enfants.

Guy Teissier (LR)

Conseiller municipal de Marseille depuis 1983, Guy Teissier, 75 ans, est élu pour la première fois député en 1988, puis réélu à six reprises. Cet ancien parachutiste, né à Marseille en 1945, a principalement siégé à la commission de la Défense. Entré en politique en 1962 pour soutenir l'Algérie française, il milite au Parti des Forces nouvelles (PFN), précurseur du Front national, puis rejoint le Parti républicain en 1978. Fin 1988, Bernard Tapie, qui l'affrontait lors des législatives, le décrivait comme "un candidat d'extrême droite qui avance masqué".

Pour Damien Abad, patron des députés LR : "c'est un député expérimenté, qui a des convictions de droite solide et un attachement profond et ancien à la ville de Marseille". Gaudiniste de la première heure, il avait un temps été considéré comme un dauphin potentiel du maire de Marseille. Grand voyageur, père de deux enfants, ce septuagénaire n'était que troisième sur la liste de Lionel Royer-Perreaut dans les 9e et 10e arrondissements, un secteur dont il a longtemps été le maire. Sa position de doyen du conseil municipal pourrait être un avantage pour LR : en cas d'égalité lors du troisième tour de vote, c'est le candidat le plus âgé qui est élu.

Lionel Royer-Perreaut (LR)

Peu connu nationalement, Lionel Royer-Perreaut, 47 ans, est une figure montante de la droite marseillaise, saluée notamment par Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au lendemain de son élection facile au 2e tour dans son secteur. Fils de rapatriés d'Algérie, ce diplômé d'agronomie et de droit public dit avoir fait campagne pour éviter que Marseille ne bascule vers "l'ultra gauche". Barbe naissante, air sérieux avec ses lunettes à monture noire, il répète en campagne sa volonté de maintenir l'ordre, en renforçant la police municipale, mais plaide aussi pour davantage de parcs. Président du bailleur social 13 Habitat, il se targue aussi à ce titre de mettre en place des projets pour "lutter contre la ghettoïsation".

Entré en politique à 19 ans, Lionel Royer-Perreaut a fait carrière dans le sillage du député Guy Teissier, devenant son directeur de cabinet à 28 ans puis lui succédant à la mairie des 9e et 10e arrondissements. Mais jeudi, il a lâché son mentor, annonçant se présenter contre lui à la mairie de Marseille : "Je ne peux pas m'inscrire dans une stratégie d'alliance avec le Rassemblement national", ancien nom du Front national, a expliqué celui qui avait été à ses débuts attaché parlementaire de Yann Piat, après que la députée eut quitté le parti d'extrême droite pour rejoindre l'UDF (centre droit).

Stéphane Ravier (RN)

Né dans les Hautes-Alpes, Stéphane Ravier, 50 ans, vient vivre à Marseille à l'âge de trois ans. Il raconte avoir passé une enfance "heureuse" dans les quartiers populaires du nord de la ville tout en y déplorant "une politique d'immigration massive (...) faisant planer une menace pour notre identité". Fier de vivre encore dans ces quartiers avec sa femme et ses deux enfants, celui qui était entré directement après le bac dans la fonction publique aux PTT, devenus ensuite Orange, rejoint le Front national (actuel RN) et devient la figure de proue du parti à Marseille.

Après avoir remporté aux municipales de 2014 les 13e et 14e arrondissements, les plus peuplés de la ville, il est élu sénateur la même année. Il laisse la mairie de secteur à sa nièce après l'adoption de la loi sur le non-cumul des mandats. Battu de peu au deuxième tour dimanche par le LR David Galtier, ancien général de gendarmerie, il peut néanmoins peser sur l'élection du futur maire grâce à ses 9 sièges et se présentera même pour diriger la deuxième ville de France.