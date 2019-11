Municipales à Marseille : LR choisit Martine Vassal, Bruno Gilles en dissidence

Elle ne sera finalement pas si belle, la vie, pour Les Républicains aux municipales à Marseille (Bouches-du-Rhône). Alors que le parti de droite a désigné ce mercredi soir la présidente du département Martine Vassal comme tête de liste dans la cité phocéenne, son concurrent malheureux à l'investiture, le sénateur Bruno Gilles, a déclaré dans la foulée qu'il se mettait « en congé du parti » et maintiendrait sa candidature. Coûte que coûte. « Je n'ai pas fait 14 mois de campagne pour m'arrêter comme ça », nous jure-t-il. C'est donc un duel fratricide qui s'annonce sur la Canebière pour succéder à Jean-Claude Gaudin, qui dirige la ville depuis 1995. Rendez-vous était donné à 17h30 ce mercredi au siège du parti, rue de Vaugirard à Paris, pour une commission nationale d'investiture strictement dédiée au cas marseillais. Le dernier gros dossier épineux des Républicains, après Nice et Paris. Un point d'orgue, après des semaines de crise, de réunions nombreuses entre les deux camps, pour tenter de trouver une solution négociée. Vassal, 57 ans, et Gilles, 58 ans, se sont vus. Gaudin est « monté » la semaine dernière à Paris pour mouiller la chemise, plaider la cause de Vassal auprès de parlementaires susceptibles de pencher pour Gilles, également patron de la puissante fédération LR des Bouches-du-Rhône, et soutenu par Renaud Muselier, président de la région Sud. Le patron du parti Christian Jacob a lui retroussé les manches pour pousser une décision à l'amiable. En vain. L'impossible « 50/50 »Devant la CNI ce mercredi, chacun des candidats a eu 15 minutes pour défendre son cas. Ambiance « feutrée » mais « ferme » selon un participant. Pas d'effusion de sang. Plus à l'aise sur la forme et sans notes, Martine Vassal, 57 ans, a été meilleure que Bruno Gilles, lui plus poussif selon un de ses soutiens. Au final, un K.O. assez net de 27 voix pour elle, contre 11 pour lui. Mais à écouter ...