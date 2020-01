Municipales à Marseille : l'acteur Moussa Maaskri sera tête de liste LR dans les quartiers Nord

L'acteur Moussa Maaskri, apparu dans de nombreux films policiers, est la nouvelle tête d'affiche de Les Républicains à Marseille. Il a été recruté comme tête de liste dans un des secteurs du nord de la ville, où il affrontera notamment la sénatrice Samia Ghali.La candidate LR à la mairie de Marseille Martine Vassal l'a donc enrôlé pour les municipales, évoquant quelqu'un « qui n'a pas eu les facilités dont d'autres ont bénéficié », la présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille a salué lors d'une conférence de presse la « réussite » de Moussa Maaskri, qui a lui-même grandi dans une cité marseillaise, et qui se présentera donc dans le 8e secteur (15e et 16e arrondissements).Second rôle récurrent dans de nombreux films sur Marseille, « L'immortel » comme « La French » ou récemment « Taxi 5 », incarnant souvent des policiers ou, au contraire, des malfaiteurs, Moussa Maaskri a déjà indiqué qu'il mettrait sa carrière d'acteur entre parenthèses s'il était élu en mars. Le comité d'accueil ne s'annonce pas forcément rieur pour l'acteur au physique de boxeur, Il fera notamment face à la sénatrice ex-PS Samia Ghali, maire du secteur de 2008 à 2017. Un poids lourd de la politique locale aujourd'hui remplacé par Roger Ruzé, en raison de son statut de sénatrice.L'adversaire « Rassemblement national »Mais pour Martine Vassal, c'est surtout du côté du Rassemblement national qu'il faut regarder : « Notre adversaire principal dans ce secteur c'est le « + Front + national » (sic), a-t-elle affirmé, fustigeant un parti qui « fait passer les gens pour des martyrs afin de récolter leurs voix ensuite ». Stéphane Ravier la tête de gondole du RN dans la cité phocéenne appréciera.Composé des 15e et 16e arrondissements de Marseille et comprenant plus de 90 000 habitants, le 8e secteur a toutefois historiquement toujours été un bastion ...