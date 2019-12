Municipales à Marseille : Bruno Gilles quitte LR, pagaille en vue à droite

« Voilà je suis libre. Ce n'est pas la fin. C'est au contraire là que tout commence. » C'est en ces mots que Bruno Gilles, sénateur Les Républicains, également patron de la fédération des Bouches-du-Rhône, a annoncé ce lundi quitter sa formation politique.Ce qui confirme au moins deux choses : l'élu de 58 ans est bien décidé à mener sa campagne des municipales au bout, faisant fi de la décision de son parti d'investir il y a deux semaines sa concurrente, la présidente du département et de la métropole marseillaise, Martine Vassal. Et cela complique nettement les affaires de la droite, localement, alors que c'est pourtant elle qui détient actuellement les clés de la cité phocéenne. La succession à Jean-Claude Gaudin, maire depuis 1995, ne se fera donc pas sans douleur.Gilles brocarde la décision prise par « Paris »« Je vais continuer, comme je le fais depuis 15 mois, de rencontrer la population dans tous les quartiers de Marseille. Uniquement et exclusivement pour l'avenir des Marseillais », a déclaré Bruno Gilles ce lundi lors d'une conférence de presse, brocardant la décision prise par « Paris » de ne pas lui donner l'investiture. Jusqu'au bout, le président du parti Christian Jacob aura tenté de faire dialoguer Gilles et Vassal. Ils se sont vus à de multiples reprises -- la dernière rencontre a eu lieu jeudi dernier. « Nous avons eu la conviction après ce rendez-vous qu'il (NDLR : Bruno Gilles) qu'il se maintiendrait quoiqu'il arrive », se contente-t-on de noter dans le camp Vassal, qui n'a pas prévu de réagir à l'annonce du départ de Gilles.Le sénateur, désormais ex-LR, avait laissé entendre qu'il pourrait se retirer, si par exemple Martine Vassal acceptait de lui céder la présidence de la métropole marseillaise. Ce qu'elle a refusé, estimant que la fonction était complémentaire avec le poste de maire qu'elle brigue. Désignée il y a deux semaines par la commission ...