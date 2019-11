Municipales à Lille : Martine Aubry est candidate à sa propre succession

La maire PS de Lille, Martine Aubry, a annoncé sa candidature à un quatrième mandat aux élections municipales de mars 2020, dans un entretien à La Voix du Nord mis en ligne jeudi soir.À la tête de la ville depuis 2001, elle avait assuré après sa réélection en 2014 qu'elle ne se représenterait plus, « sauf circonstances exceptionnelles ». Assurant avoir « beaucoup mûri » sa décision, elle juge aujourd'hui nécessaire de « tenir la barre » face aux inégalités « qui ne se sont pas arrangées », aux tensions sociales ou à la crise climatique.« Il faut tenir la barre. Je crois savoir le faire »L'ancienne ministre de Lionel Jospin fait valoir son expérience : « Il faut tenir la barre. Je crois savoir le faire ». Elle retourne en campagne dans son fief avec « enthousiasme » martèle-t-elle et surtout « pas en traînant des pieds ». Par ailleurs, l'édile lilloise réaffirme qu'elle ne sera pas candidate à la présidence de la Métropole européenne. Ce sera Lille ou rien.Face au libéralisme « à tous crins », selon elle, du président Emmanuel Macron et à l'urgence environnementale dans une ville fortement touchée par la pollution, celle qui a porté l'emblématique loi sur les 35 heures entend axer sa campagne sur un programme « socialement juste » et « écologiquement fort ».Elle dit avoir « beaucoup mûri »« Ma conviction est qu'il n'y aura pas de transition pleine et entière sans justice sociale. Je serai garante de l'une et de l'autre », a précisé Martine Aubry, à une semaine d'un large mouvement social contre la réforme des retraites.Sa candidature était un secret de Polichinelle. Dans les starting-blocks depuis des mois, la fille de Jacques Delors avait lancé dès 2018 son think-tank, « Lille 2030 », avant de se doter d'un micro-parti, avec une association de financement « Lille avenir ».Ses nombreux adversaires dans un fief autrefois imprenable espèrent bien faire chuter la fille ...