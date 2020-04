Municipales : à Levallois, les Balkany changent de candidate

Selon Isabelle Balkany, son époux "s'est trompé" en choisissant Agnès Pottier-Dumas pour lui succéder. (Illustration) © Christophe Morin / MAXPPP / IP3 PRESS/MAXPPP

Frappés d'une peine de dix ans d'inéligibilité après leur condamnation pour fraude fiscale, Patrick et Isabelle Balkany continuent de faire la pluie et le beau temps dans leur fief de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Comme le révèle L'Obs, le couple a décidé de retirer le soutien qu'il accordait jusqu'alors, en vue des municipales, à Agnès Pottier-Dumas, l'ancienne directrice de cabinet du maire déchu. L'ex-édile et sa première adjointe auraient même déjà désigné leur nouvelle championne.

Agnès Pottier-Dumas, la candidate LR-UDI-PCD, est arrivée en tête du premier tour avec 34,6 % des voix, le 15 mars dernier. Mais la suite de son épopée politique pourrait se compliquer : l'ancien maire de la ville, dont l'ombre plane toujours au-dessus de Levallois, a fait part de son rétropédalage à ses proches et à ses anciens adjoints. Une information confirmée à l'hebdomadaire par Isabelle Balkany elle-même : « Oui, Patrick leur a envoyé un SMS pour leur dire ça. » Et de préciser : « Patrick s'est trompé. Il avait choisi Agnès parce qu'il y avait cinq adjoints qui se bouffaient la rate pour lui succéder (...) Agnès n'a jamais su créer le lien avec les gens. »

Lire aussi « Je pensais que j'étais en fin de vie » : Patrick Balkany se livre après sa libération

Les époux Balkany « n'auront aucun rôle » à la mairie

Une autre explication, plus politique, celle-ci, pourrait

... Lire la suite sur LePoint.fr