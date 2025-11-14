Municipales à Grenoble: le PS se rallie à la liste Ecologiste

Laurence Ruffin, membre du parti Les Ecologistes, annonce sa candidature aux municipales de 2026 à Grenoble, à la tête d'une liste d'Union de la gauche écologiste et citoyenne, le 25 septembre 2025 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Le Parti socialiste à Grenoble va se rallier à la campagne des Ecologistes pour les élections municipales de 2026, ont annoncé vendredi leurs dirigeantes lors d'un point presse.

Le PS va rejoindre les sept autres partis de gauche composant la liste menée par la cheffe d'entreprise Laurence Ruffin, en lice pour succéder à l'actuel édile écologiste Eric Piolle. Celui-ci a indiqué de longue date qu'il ne se représenterait pas dans la capitale des Alpes après deux mandats.

Ce rapprochement "historique et important pour Grenoble" est le fruit d'un "cheminement" et de nombreuses discussions entre les deux mouvements depuis son élection à la tête du mouvement en septembre dernier, a déclaré Mme Ruffin.

"Aujourd'hui on arrive avec beaucoup d'envie de fabriquer un projet" visant à "améliore(r) le quotidien des Grenoblois et Grenobloises. Et en cela je pense que c'est ce qu'on a envie de porter ensemble", a-t-elle ajouté.

"Ce n'était pas forcément quelque chose de naturel, on est quand même ce soir dans un moment qui est assez historique", a renchéri la cheffe de file socialiste Amandine Germain, rappelant les vives divisions qui ont émaillé ces vingt dernières années les relations entre socialistes et écologistes à Grenoble.

Mais "il y avait quand même beaucoup de similitudes dans ce qu'on avait commencé à travailler les uns et les autres, chacun dans notre coin jusqu'à maintenant", a-t-elle souligné, exprimant sa "confiance" envers Laurence Ruffin et la décrivant comme "quelqu'un de solide pour demain être la future maire de Grenoble".

Interrogée sur les relations avec les partis LFI et Place Publique, qui mènent leurs campagnes municipales séparément, ils ont "fait leur propre choix", a souligné Mme Ruffin.

"Moi, ce que je porte, c'est l'union de la gauche. Il y a des partis qui ont décidé de partir seuls. C'est leur responsabilité", a souligné l'Amiénoise d'origine, installée depuis 2003 à Grenoble et sœur du député François Ruffin (ex-Insoumis).