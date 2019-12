Municipales à Grenoble : le coup d'éclat d'Alain Carignon

Vingt-quatre ans après, Alain Carignon a fait ce lundi son grand retour au conseil municipal de Grenoble. Dans une ambiance électrique. À l'entrée du bâtiment, des manifestants brandissent des pancartes. Sur l'une d'elles on peut lire : « Balkany/Carignon, Levallois/Grenoble, même combat ! » Mais il en faut plus pour perturber Carignon.Profitant de la démission opportune de deux conseillères municipales de droite, l'ex-maire RPR de Grenoble de 1983 à 1995, condamné en 1996 à cinq ans de prison pour corruption, a réussi son coup politique. Braquer les projecteurs sur lui à l'approche des prochaines municipales pour lesquelles il est candidat, mais aussi défier le maire écologiste sortant, Eric Piolle.Confrontation muscléeLa confrontation s'annonçait musclée entre les deux hommes. Avant le conseil municipal, Eric Piolle avait fustigé « le retour du corrompu », le comparant même à... un cochon ! « Ne nous battons pas avec des cochons, nous finirons tous dans la boue et, eux, ils aiment ça. Donc je ne vais pas me battre avec Carignon. Son retour est déplorable pour le débat public », avait martelé le maire écologiste.Toujours aussi énergique et pugnace malgré ses 70 ans, Alain Carignon a profité de la tribune qui lui était donnée, avec la présence de très nombreux journalistes, pour répliquer : « Je voudrais dire que j'ai ressenti dans ma chair cette haine déchaînée qui procède d'une volonté de détruire, d'élimination, d'extermination. Il n'y a pas de haine positive. Je fais face à cette haine qui procède de la peur. La peur du débat », a lancé Carignon qui répète régulièrement qu'il a réglé sa dette vis-à-vis de la société.L'ex-maire de Grenoble a attaqué très durement la politique de Piolle, au moment de l'évocation du budget 2020 de la ville : « C'est un faux budget », a-t-il affirmé. « Faux par omission. Faux car vos tableaux sont tronqués. Parce que vous êtes ...