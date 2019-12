Municipales : à Biarritz, un rocher pour deux ministres

En poussant ses ministres à s'engager pour les élections municipales, Emmanuel Macron ne pensait sans doute pas que son message serait entendu au-delà de la raison à Biarritz. Une ville que connaît bien le président de la République : il lui est arrivé d'y séjourner en vacances ? dans un appartement appartenant à la s?ur de son épouse ? et il y a réussi un joli coup diplomatique il y a quelques mois en conviant face aux sublimes paysages basques les grands de ce monde pour un G7 qui a redonné vigueur à son quinquennat sur la scène internationale.Mais, cette fois, il ne s'agit ni de farniente ni de haute politique, mais d'élections municipales. Pas moins de deux ministres guignent les faveurs des Biarrots en mars prochain, Jean-Baptiste Lemoyne, d'une part, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé du Commerce extérieur et du Tourisme, et Didier Guillaume, d'autre part, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Le premier est l'invité surprise de la liste de l'actuel maire Michel Veunac, qui, à 74 ans, se représente pour un second mandat et pourrait passer la main, dit la rumeur locale, en cours de mandat à son cadet, âgé de 42 ans. À cette annonce, le second, 60 ans, a décidé de sortir du bois. Enfreignant lui aussi la consigne du Premier ministre qui préconisait que les membres du gouvernement ne se déclarent candidats qu'à partir du 1er janvier, soutenu par un appel de cent personnalités...