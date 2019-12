Municipales à Biarritz : le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume confirme sa candidature

Cela fait des mois qu'Emmanuel Macron harangue les membres du gouvernement pour qu'ils aillent se frotter à un scrutin local. Le message peine à se faire entendre... sauf à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), où pas moins deux macronistes devraient s'affronter en mars prochain.Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a assuré vendredi auprès de Sud-Ouest qu'il serait candidat aux municipales dans la capitale basque. Il aura donc en face de lui son collègue Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat au Tourisme et au Commerce extérieur et membre du parti présidentiel.Ce dernier soutient en effet le maire sortant de la cité balnéaire, Michel Veunac (MoDem). « Quitte à avoir un ministre à Biarritz, il vaut mieux avoir celui du Tourisme que de l'Agriculture », a récemment ironisé l'élu de 73 ans.LREM aux côtés du maire sortant ?Reste une question : lequel des deux bénéficiera de l'investiture de La République en marche ? La liste sortante semble tenir la corde. Le maire MoDem - un parti allié de LREM - estime d'ailleurs que la présence de Lemoyne à ses côtés est un « indice » de cette investiture à venir.De son côté, Didier Guillaume affirme n'avoir besoin de personne. Et compte s'appuyer sur une liste de cent personnalités locale, engagées ou non en politique. « Vu la situation, il faut un souffle nouveau. Je ne ferai pas du neuf avec du vieux », a dit le futur candidat, 60 ans, souvent présent ces derniers mois à Biarritz, et dont la résidence principale se trouve dans les Pyrénées-Atlantiques. Nul doute qu'Emmanuel Macron suivra de près ce duel dans cette ville qu'il affectionne et où il a tenu à organiser le G7.Outre le cas biarrot, un certain nombre d'autres ministres devraient se lancer. On pense notamment à Gérald Darmanin à Tourcoing (Nord), Sébastien Lecornu à Vernon (Eure), Franck Riester à Coulommiers (Seine-et-Marne), Gabriel Attal à Vanves (Hauts-de-Seine) et bien sûr ...