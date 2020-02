Municipales à Béziers : Ménard élu dès le premier tour ?

Élu en 2014 avec le soutien du Rassemblement national, Robert Ménard est largement en tête des intentions de vote dans sa ville de Béziers. Selon un sondage Ifop-Midi libre, Sud Radio et CNews réalisé en janvier, l'ancien président de Reporters sans frontière serait crédité de 61 % des voix au premier tour si l'élection avait lieu dimanche prochain. C'est la liste rassemblant Europe Écologie-Les Verts, le Parti animaliste et La France Insoumise conduite par Thierry Antoine qui arriverait en seconde position avec 15 % des votes. Malgré cette estimation spectaculaire, l'institut teste néanmoins l'hypothèse d'un second tour. La liste de Robert Ménard obtiendrait alors 68 % des voix contre 19 % pour celle d'Antoine. Même en prenant en compte la marge d'erreur de cette étude d'opinion réalisée par téléphone sur un échantillon de 607 personnes, le maire de Béziers est donc archi favori pour être élu à sa propre succession.Lewis Marchand a décidé de ne pas défier le maire sortantFace à Ménard, il n'y aura pas de candidat LR. Comme le révèle Le Monde, la tête de liste investie par le parti, Lewis Marchand, a décidé de ne pas défier le maire sortant. Quant à la liste de La République en marche, du MoDem et d'Agir conduite par Pascal Resplandy, elle est créditée de 7 % des voix au premier tour et ne serait donc pas qualifiée pour le second tour. Robert Ménard a été élu en 2014 à la faveur d'une triangulaire avec le soutien du...