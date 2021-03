Municipales à Barcelone : Manuel Valls dans le viseur de la Cour des comptes espagnole

La Cour des comptes espagnole met en exergue près de 190.000 euros de dépenses non-déclarées lors de la campagne pour les municipales de Barcelone de l'ancien Premier ministre français. Ce dernier aurait par ailleurs dépassé de 71% son budget autorisé.

L'ancien Premier ministre français et conseiller municipal de Barcelone Manuel Valls, le 27 octobre 2019, à Barcelone. ( AFP / JOSEP LAGO )

Après sa défaite à l'élection présidentielle de 2017 et son court retour sur les bancs de l'Assemblée nationale, Manuel Valls avait décidé de tenter sa chance dans sa terre natale de Barcelone. Arrivé quatrième aux élections municipales de la capitale catalane en mai 2019, l'ancien Premier ministre de la France est aujourd'hui dans le viseur de la Cour des comptes espagnole.

Un rapport officiel du Tribunal des Comptes (équivalent de la Cour des Comptes en France) dévoilé par la presse espagnole épingle 189.497 euros de dépenses de campagne non-déclarées.

Ces fonds proviennent, pour leur plus grande partie, de l'"Association Barcelona Capital Europea", la plateforme sur laquelle Manuel Valls avait présenté sa candidature avant de former une coalition avec des indépendants et des membres de Ciudadanos. Utilisé au profit de la campagne électorale, cet argent aurait dû provenir de la coalition et non de l'association, considérée comme "une tierce personne", souligne le rapport. Or, le financement par des tiers "de l'acquisition de biens, d'oeuvres ou de services ou de quelque dépense que génère l'activité des partis politiques constitue une irrégularité passible de sanctions", , explique le Tribunal des Comptes.

Par ailleurs, le rapport pointe du doigt le dépassement du plafond limite autorisé de dépenses, fixé à 178.237 euros pour ce scrutin. L'équipe de Manuel Valls, aujourd'hui conseiller municipal à Barcelone, a dépensé 126.819 euros de plus, soit un excès de 71,15%, pour un total de 305.056 euros.

Le Tribunal précise avoir transmis son rapport au Parlement et au gouvernement espagnols.

L'avocat de la coalition politique, Carlos Rivadulla, a fait valoir que les factures émises par l'"Association Barcelona Capital Europea" ne pouvaient "pas être considérées comme des dépenses électorales compte tenu du sujet qui exerce les activités (une association), ni de l'objet (ce ne sont pas des activités visant à demander un vote)", rapporte El Pais .

Ciuadadanos assure qu'il n'avait aucune trace de dépenses électorales non déclarées et qu'il s'agit du "résultat de la confusion" liée à la formation de la coalition. "S'il l'avait su, il n'aurait pas autorisé de telles dépenses" , a assuré le parti.