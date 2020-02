Municipales : 94% des Français en âge de voter inscrits sur les listes électorales

Cela représente près de 47,7 millions de personnes en métropole et dans les DOM.

Un mois avant le premier tour des élections municipales , au 14 février 2020, près de 47,7 millions de personnes étaient inscrites sur les listes électorales françaises, selon des chiffres publiés mercredi 26 février par l'Insee. Cela représente 94% des Français en âge de voter en métropole et dans les DOM. Le nombre d'inscrits a progressé de 544.000 en moins d'un an , entre avril 2019 et février 2020.

Dans le détail, 47.664.895 personnes sont inscrites sur les listes électorales, hors Nouvelle-Calédonie. 46,026 millions le sont sur la liste communale principale et 1,308 million de Français résidant hors de France sur l'une des 208 listes consulaires. Enfin, 329.942 ressortissants d'autres pays de l'Union européenne sont inscrits sur une liste complémentaire.

99% des adultes de moins de 30 ans inscrits

Le nombre de femmes inscrites est supérieur de plus de deux millions à celui des hommes, avec 24,917 millions d'inscrites pour 22,746 millions d'hommes. Les Portugais (111.611) sont les Européens les plus nombreux inscrits pour voter en France, devant les Italiens (55.343) et les Belges (47.507). Les 46.000 Britanniques présents en début d'année ont été radiés des listes à la suite du Brexit, le 31 janvier, précise l'Insee. En outre, grâce à la procédure d'inscription d'office, 99% des adultes de moins de 30 ans sont inscrits sur les listes.

La progression du nombre d'inscrits est en partie due à la démographie. 657.000 jeunes nés en 2001 et début 2002, ont été inscrits d'office durant la période sur les listes, alors que 409.000 personnes décédées en ont été radiées, soit un solde de 248.000. À cela s'ajoute environ 52.000 inscriptions liées à l'acquisition de la nationalité française. Le reste provient de nouveaux électeurs non-inscrits précédemment.