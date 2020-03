Municipales : 900.000 candidats et 20.000 listes dont 10 "communautaires" pour le premier tour

Le nombre de candidats et de listes est en baisse de 3% par rapport au scrutin de 2014. Selon un décompte de la place Beauvau, seulement une dizaine de villes sont concernées par la présence de listes "communautaires", sujet qui avait fait beaucoup réagir à l'automne 2019.

Des citoyens français votent. ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Alors que la campagne officielle pour le premier tour des municipales a débuté lundi, le ministère de l'Intérieur publie les chiffres de l'élection. Le nombre de candidats qui se présentent au premier tour des municipales, qui se tiendra le dimanche 15 mars, s'élève à 902.465, en baisse de 3% par rapport au scrutin de 2014. Ces candidats sont répartis sur 20.765 listes, un nombre en recul du même ordre. D'après la place Beauvau, une dizaine de listes seulement pourraient être dites "communautaires".

Selon le ministère, la baisse du nombre de candidats est liée à celle du nombre de communes, en recul de 5% en six ans, avec un total de 34.997 communes en 2020. Cette diminution est une conséquence du regroupement au sein de communes nouvelles.

Pas de "crise des vocations"

Au total, 102 communes de moins de 1.000 habitants sont sans liste ou sans candidat, précise également le ministère. Il y en avait 61 en 2014. Quatre communes de plus de 1.000 habitants sont également sans liste ou candidat, contre une seule en 2014. Dans cette situation, la préfecture annule le premier tour et un candidat peut encore se déclarer entre le premier et le second tour. Ces chiffres relativisent, selon le ministère, la "crise des vocations" chez les élus locaux, un nombre limité de communes se retrouvant sans candidat . Nombre d'élus soulignaient en effet leurs difficultés pour boucler leur liste à l'approche du scrutin.

À Paris , un nombre record de 181 listes ont été déposées pour le premier tour et huit candidats présentent des listes dans l'ensemble des 17 secteurs de la capitale, les 4 premiers arrondissements ne formant désormais plus qu'un seul secteur électoral. Chaque prétendant à l'Hôtel de Ville devait ainsi réunir environ 500 colistiers pour que ses listes soient présentes partout dans Paris.

Peu de listes "communautaires"

Selon la Place Beauvau, seulement une dizaine de villes sont concernées par la présence de listes "communautaires", sujet qui avait fait beaucoup réagir à l'automne 2019. Plusieurs villes d'Île-de-France sont concernées, comme Garges-lès-Gonesse, Genevilliers, Guyancourt ou encore Nanterre. Les villes d'Annecy (Haute-Savoie), de Châtellerault (Vienne), de Joué-lès-Tours (Indre et Loire) ou encore de Lyon sont également concernées. Ce recensement "ne se base pas sur une catégorisation statistique mais est le fruit de signalements réalisés par les préfets", précise une source au ministère de l'Intérieur. "C'est la première année que l'attention se porte sur ce phénomène", a remarqué la source au ministère de l'Intérieur. "Il est dès lors, difficile d'avoir un ordre de comparaison avec le scrutin de 2014", a-t-elle complété.

C'est sous l'étiquette de l'Union des démocrates musulmans français (UDMF) que sont répertoriées certaines de ces listes dites "communautaires". Ce parti avait déjà participé au scrutin des élections européennes où il avait récolté 0,13% des suffrages en rassemblant 28.395 électeurs. Pour les élections municipales, l'UDMF a déposé des listes "Agir pour ne plus subir" dans le cinquième arrondissement de Paris, à Nanterre, Clichy-la-Garenne mais aussi à Joué-lès-Tours et Châtellerault. À Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise), la liste menée par le fondateur du Collectif contre l'islamophobie (CCIF), Samy Debah (le vrai changement pour Garges), a également été répertoriée comme "communautaire" par les services de l'État. Idem pour la liste "Vivre ensemble à Annecy et une des six listes déposées pour la commune de Gennevilliers (Hauts-de-Seine).

Ces listes "communautaires" sont accusées par certains élus de promouvoir un islam politique contraire aux valeurs républicaines . À l'automne 2019, le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand avait d'ailleurs demandé l'interdiction de ces listes dites "communautaires". Le chef de file Les Républicains au Sénat Bruno Retailleau avait déposé une proposition de loi allant dans ce sens. Lors d'un discours devant le Congrès des maires de France, en novembre 2019, Emmanuel Macron s'était refusé à cette solution. "Il ne s'agit pas de proclamer l'interdiction pour régler le problème", avait déclaré le chef de l'Etat. Ces listes sont néanmoins scrutées avec attention par les autorités.

Autre volet du scrutin, les Français éliront quelque 67.000 conseillers intercommunaux pour gérer les 1.259 intercommunalités que compte le pays.

Selon l'Insee, près de 47,7 millions de personnes étaient inscrites sur les listes électorales à la veille des élections municipales, soit 544.000 de plus qu'en 2019.